1-2 . Tag Chicago Individuelle Anreise nach Chicago. Erkunden Sie heute die «Windy City». Bewundern Sie im Millennium Park die berühmte Skulptur «The Bean», spazieren Sie entlang des Chicago Riverwalks oder drehen Sie eine Runde auf dem Riesenrad am Navy Pier. Architekturliebhaber erleben die Stadt am besten vom Wasser aus – bei einer Bootsfahrt auf dem Chicago River oder dem Michigansee. Schlendern Sie entlang der eleganten «Magnificent Mile» mit ihren Boutiquen, Galerien und Restaurants, oder lassen Sie den Tag in legendären Musikclubs wie Buddy Guy’s Legends oder dem historischen Green Mill Jazz Club ausklingen. 2 Nächte im RIU Plaza Chicago o.ä.

3 . Tag Indianapolis (ca. 295 km) Übernahme des Mietwagens und Beginn Ihrer Mietwagenreise. Sie folgen de Interstate I-65 südwärts nach Indianapolis, einer Stadt, die weit mehr zu bieten hat als das berühmte Indy 500. Entdecken Sie das Eiteljorg Museum mit seiner einzigartigen Sammlung zur Kultur der Ureinwohner Nordamerikas, schlendern Sie durch die Indianapolis Artsgarden, oder besuchen Sie den legendären Indianapolis Motor Speedway. Sport, Kultur und Kulinarik verschmelzen hier zu einem spannenden Mix – von Brauereien über Jazzclubs bis hin zu modernen Restaurants. 1 Nacht im Ironworks Hotel Indy o.ä.

4 . Tag Louisville (ca. 185 km) Heute erreichen Sie Louisville, die Heimat des Kentucky Derby und des Bourbons. Tauchen Sie ein in die südstaatliche Lebensfreude dieser charmanten Stadt. Besuchen Sie das Kentucky Derby Museum, entdecken Sie die Welt des Whiskeys auf dem Bourbon Trail, oder erleben Sie Geschichte von Muhammad Ali in dessen ehemaligem Elternhaus. Kulinarisch locken Spezialitäten wie Bourbon Balls oder die berühmte Derby Pie – Louisville begeistert alle Sinne! 1 Nacht im Homewood Suites Downtown o.ä.

5-6 . Tag Nashville (ca. 285 km) Die Reise geht weiter nach Süden, nach Nashville, die «Music City USA». Besuchen Sie das legendäre Ryman Auditorium, den Geburtsort des Bluegrass, und erleben Sie das musikalische Herz Tennessees. Es empfiehlt sich eine Führung durch die Nelson’s Green Brier Distillery mit ihrem hausgemachten Tennessee Whiskey. die Country Music Hall of Fame, das legendäre RCA Studio B, die berühmte Grand Ole Opry und die stimmungsvolle Printer’s Alley dürfen ebenso nicht fehlen. Nashville ist Rhythmus, Leidenschaft und Lebensfreude pur. 2 Nächte im Hyatt Centric Nashville Downtown o.ä.

7 . Tag Florence / Muscle Shoals (ca. 210 km) Weiter geht’s nach Muscle Shoals, der «Hit Recording Capital of the World». Hier nahmen Stars wie die Rolling Stones und Aretha Franklin ihre Welthits auf. Besuchen Sie die legendären Musikstudios der Region, das W.C. Handy Birthplace Museum oder die Alabama Music Hall. Muscle Shoals bedeutet Musikgeschichte zum Anfassen! 1 Nacht im Hampton Inn Florence Downtown o.ä.

8-9 . Tag Huntsville (ca. 120 km) Heute fahren Sie nach Huntsville, auch bekannt als «Rocket City». Sie ist die Heimat des weltweit grössten Raumfahrtmuseums und zudem ein urbanes Schmuckstück. Besuchen Sie ebenfalls das U.S. Space & Rocket Center. Hier wurden die Raketen entwickelt, die den Menschen ins All brachten! Das Museum begeistert Technikfans, während die Botanischen Gärten und zahlreiche Brauereien zum Geniessen einladen. Huntsville zählt drei historische Stadtviertel, wovon jedes einen ganz eigenen Charakter trägt. In Twickenham rahmen über 60 Antebellum-Villen die Strassen, Old Town besticht mit seinen Häusern im viktorianischen Stil, und Five Points versprüht den Charme der 1950er und 1960er Jahre. Statten Sie ebenfalls dem Lowe Mill ARTS & Entertainment Komplex einen Besuch ab. Hier finden Sie über 150 Studios lokaler Künstler und kleine Boutiquen. 2 Nächte im 106 Jefferson o.ä.

10-11 . Tag Birmingham (ca. 165 km) Heute heisst Sie Birmingham willkommen, das kulinarische Herz Alabamas. In dieser Stadt erwarten Sie Highlights wie das Barber Vintage Motorsports Museum mit der grössten Motorradsammlung der Welt, der Birmingham Zoo sowie Schlüsselorte der US-Bürgerrechtsbewegung wie die 16th Street Baptist Church und das sehr informative Birmingham Civil Rights Institute. Geniessen Sie authentisches Barbecue oder preisgekrönte Südstaatenküche von Spitzenköchen. Am Abend laden die vier Entertainment-Distrikte der Stadt zu Musik, Bars und Lebensfreude ein. 2 Nächte im The Kelly o.ä.

12-13 . Tag Montgomey (ca. 145 km) Sie erreichen Montgomery, die geschichtsträchtige Hauptstadt Alabamas. Hier wirkten Martin Luther King Jr. und Rosa Parks – Ikonen der Bürgerrechtsbewegung. Die Stadt am Alabama River vereint Geschichte, Musik und Südstaatencharme. Entdecken Sie Museen und Gedenkstätten, die amerikanische Geschichte lebendig machen: das Rosa Parks Museum, die Dexter Avenue Baptist Church, das Hank Williams Museum, das Civil Rights Memorial Center und viele mehr. 2 Nächte im Renaissance Montgomery o.ä.

14-15 . Tag Gulf Shores (ca. 300 km) Heute erreichen Sie die traumhaften, weissen, langen Strände der Küste von Alabama. Knapp 2 Tage für Sonne, Meer und Abenteuer! Unternehmen Sie eine Bootstour zu Delfinen, geniessen Sie fangfrische Meeresfrüchte oder besuchen Sie mit dem All-In-One-Ticket das Alabama Gulf Coast Zoo oder das historische Fort Morgan. 2 Nächte im The Lodge at Gulf State Park o.ä.

16-17 . Tag Mobile (ca. 88 km) Kurze Fahrt nach Mobile, der ältesten Stadt Alabamas und Geburtsort des amerikanischen Mardi Gras. Flanieren Sie über den Bienville Square, besuchen Sie das Mobile Carnival Museum oder entdecken Sie die Geschichte von Africatown. Erleben Sie die südstaatliche Romantik von Bellingrath Gardens, besichtigen Sie das Kriegsschiff USS Alabama oder besuchen Sie das charmante Fischerdorf Bayou La Batre – bekannt aus dem Film «Forrest Gump». 2 Nächte im The Battle House o.ä.

18 . Tag New Orleans (ca. 230 km) Weiterfahrt nach New Orleans, der faszinierenden Stadt am Mississippi. Spüren Sie den Rhythmus von Jazz und Blues, kosten Sie kreolische Spezialitäten und tauchen Sie im French Quarter in eine Atmosphäre ein, die es sonst nirgendwo gibt. 1 Nacht im Hyatt Centric French Quarter o.ä.

19 . Tag Rück- oder Weiterreise