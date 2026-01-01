Music Trail ab Nashville

1-2 . Tag Nashville Individuelle Anreise nach Nashville. Tauchen Sie ein in die Welt der Country-Musik, für die Nashville berühmt ist und besuchen Sie die Country Music Hall of Fame, Grand Ole Opry, RCA Studio B und das Ryman Auditorium. Abends dürfen Sie sich keinesfalls die Live-Musik in einem der typischen Honky Tonks entgehen lassen. 2 Nächte im DoubleTree by Hilton Nashville Downtown o.ä.

3-4 . Tag Huntsville (ca. 190 km) Die erste Fahretappe führt Sie nach Huntsville, Alabama. Hier erwartet Sie eine Mischung aus Kunst, Wissenschaft und Natur. Das U.S. Space & Rocket Center ist das weltweit grösste Museum zum Thema Raumfahrt. Im angeschlossenen U.S. Space Camp können Sie simulierte Weltraummissionen unternehmen (zubuchbar). Darüber hinaus gibt es viele natürliche Highlights wie den botanischen Garten oder den Monte Sano Mountain. 2 Nächte im AC Hotel Huntsville Downtown o.ä.

5 . Tag Muscle Shoals (ca. 115 km) Im Muscle Shoals Sound Studio nahmen Grössen wie Bob Dylan, Aretha Franklin oder Willie Nelson ihre Platten auf. Auch die Fame Studios sind ein beliebter Pilgerort. 1 Nacht im Residence Inn by Marriott o.ä.

6-7 . Tag Memphis (ca. 245 km) Memphis gilt gleichermassen als die Wiege des Rock ’n’ Rolls und des Blues. Die Stadt ist zudem ein wichtiger Ort der Bürgerrechtsbewegung der 50er und 60er Jahre. Wichtige Adressen für Musik-Fans sind das Memphis Rock ’n’ Roll Museum, das Sun Studio, das Stax Museum, das American Soul Museum und natürlich Graceland, das ehemalige Anwesen von Elvis Presley. Auch das National Civil Rights Museum ist sehenswert. Abends locken die vielen Musik-Lokale an der Beale Street für einen stimmungsvollen Tagesausklang. 2 Nächte im Canopy by Hilton Memphis Downtown o.ä.

8 . Tag Cleveland (ca. 185 km) Besuchen Sie unterwegs das Gateway to the Blues Visitor Center in Tunica und das Delta Blues Museum in Clarksdale. Im GRAMMY Museum in Cleveland reisen Sie durch die Musikgeschichte und zu den musikalischen Wurzeln des Mississippi. Besuchen Sie die Baumwollfarm Dockery Plantation, wo die Arbeiter einen Sound schufen, der die Musikwelt bis heute beeinflusst. 1 Nacht im Cotton House o.ä.

9 . Tag Greenwood (ca. 75 km) Heute empfiehlt sich ein Stopp in Indianola, wo Sie dem B.B. King Museum and Delta Interpretive Center einen Besuch abstatten sollten. In Greenwood befinden sich die letzten Ruhestätten der Blueslegenden B.B. King und Robert Johnson. 1 Nacht im Hampton Inn Greenwood o.ä.

10 . Tag Vicksburg (ca. 165 km) Der heutige Tag widmet sich der Geschichte. Das Civil Rights Museum in Jackson setzt sich mit der Bürgerrechtsbewegung der 50er und 60er Jahre auseinander. Vicksburg war eine wichtige Stadt im amerikanischen Bürgerkrieg. Im Vicksburg National Military Park erfahren Sie mehr darüber. 1 Nacht im Anchuca Historic Inn o.ä.

11 . Tag Natchez (ca. 120 km) Das hübsche Städtchen Natchez glänzt mit seinem Südstaaten-Charme und ist bekannt für seine Architektur im Antebellum-Stil. 1 Nacht im The Guest House Historic Inn o.ä.

12 . Tag Baton Rouge (ca. 140 km) Es geht weiter nach Baton Rouge, der Hauptstadt von Louisiana. Besuchen Sie das State Capitol, geniessen Sie die kulinarischen Spezialitäten und begeben Sie sich auf musikalische Entdeckungsreise. 1 Nacht im Courtyard by Marriott o.ä.

13 . Tag Vacherie (ca. 85 km) Heute erwartet Sie noch ein besonderes Erlebnis: Sie übernachten auf der berühmten Oak Alley Plantation. Nehmen Sie sich Zeit, durch das weitläufige Anwesen zu schlendern und sich die spannende Geschichte dieses imposanten Herrenhauses erzählen zu lassen. 1 Nacht im Oak Alley Plantation Inn o.ä.

14-15 . Tag New Orleans (ca. 85 km) Machen Sie noch einen Umweg durch das farbenfrohe Cajun Country bevor Sie New Orleans erreichen. In New Orleans vermischen sich französische, spanische, afrikanische, karibische und auch deutsche Einflüsse. Genauso vielfältig präsentiert sich auch die Musikszene. Spazieren Sie durch das French Quarter, fahren Sie mit der historischen Tram, unternehmen Sie eine Bootstour auf dem Mississippi, geniessen Sie die lokale Küche oder besuchen Sie eines der Jazz-Lokale. 2 Nächte im Hyatt Centric French Quarter o.ä..

16 . Tag Rück- oder Weiterreise