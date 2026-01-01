Höhepunkte entlang der Ostküste ab Washington DC

1-2 . Tag Washington DC Individuelle Anreise nach Washington DC. Die Stadt hat viel mehr zu bieten als das Weisse Haus und das Kapitol. Viele interessante Museen des Smithsonian Institutes sind kostenlos zugänglich. Am Abend ist ein Besuch des Viertels Georgetown empfehlenswert. Hier befinden sich viele gute, kleine Restaurants und Bars, welche auch bei den Einheimischen sehr beliebt sind. 2 Nächte im Phoenix Park Hotel o.ä. (Kat. Standard) oder im Kimpton George Hotel o.ä. (Kat. Superior)

3 . Tag Charlottesville (ca. 330 km) Die Panoramastrasse durch den Shenandoah Nationalpark bietet spektakuläre Aussichten auf die Hügel- und Waldlandschaften. Mit etwas Glück begegnen Sie Hirschen und Bären. Ein wenig ausserhalb von Charlottesville befindet sich das stattliche Herrenhaus und Museum des ehemaligen Präsidenten Thomas Jefferson. 1 Nacht im Hilton Garden Inn o.ä. (Kat. Standard) oder im Omni Charlottesville o.ä. (Kat. Superior)

4 . Tag Roanoke (ca. 200 km) Die heutige Tagesetappe führt Sie in die Blue Ridge Mountains. Der Blue Ridge Parkway gehört zu den schönsten Panoramastrassen der USA. Geniessen Sie die Natur und die herrlichen Ausblicke. 1 Nacht im Hampton Inn & Suites Downtown o.ä. (Kat. Standard) oder im Hotel Roanoke o.ä. (Kat. Superior)

5-6 . Tag Asheville / Great Smoky Mountains NP (ca. 400 km) Geniessen Sie einen weiteren Tag auf dem Blue Ridge Parkway. Zahlreiche Aussichtspunkte und Wanderwege durch die malerische Berglandschaften stehen heute auf dem Programm. In Asheville erwartet Sie eine charmante Innenstadt mit Kunstgalerien, Cafés und der beeindruckenden Biltmore Estate, dem grössten privaten Wohnhaus der USA. 2 Nächte im Country Inn & Suites River Arts District o.ä. (Kat. Standard) oder im The Foundry Hotel o.ä. (Kat. Superior)

7 . Tag Charlotte (ca. 210 km) Durch die grünen Hügel und Wälder der Region geht die Reise weiter. Unterwegs bieten sich Möglichkeiten für Fotostopps an kleineren und grösseren Gewässern. So etwa am Lake Norman, dem grössten See des Bundesstaates North Carolina. In Charlotte angekommen, kann man die moderne Skyline bestaunen, die NASCAR Hall of Fame besuchen oder durch die lebendigen Viertel Uptown und NoDa schlendern, die mit Museen, Street Art und Restaurants Kultur und urbanes Leben verbinden. 1 Nacht im Embassy Suites Uptown o.ä. (Kat. Standard) oder im Grand Bohemian Hotel o.ä. (Kat. Superior)

8 . Tag Myrtle Beach (ca. 280 km) Nach Hügellandschaften erreichen Sie heute die flacheren Küstenregionen. Unterwegs lohnt sich ein Halt im charmanten Conway, einer der ältesten Städte des Bundesstaates. In Myrtle Beach erwarten Sie kilometerlange Sandstrände, der bekannte Boardwalk, Freizeitparks und viele Attraktionen. 1 Nacht im Coral Beach Resort o.ä. (Kat. Standard) oder im Marriott Resort Grand Dunes o.ä. (Kat. Superior)

9 . Tag Charleston (ca. 160 km) Spazieren Sie durch das historische French Quarter und die Altstadt, vorbei an bunten Häusern im viktorianischen Stil. Die Waterfront-Park Promenade bietet einen schönen Blick auf den Hafen und den bekannten Pinapple Springbrunnen. 1 Nacht im The Ryder o.ä. (Kat. Standard) oder im The Dewberry o.ä. (Kat. Superior)

10-11 . Tag Savannah (ca. 180 km) Die kurze Fahrt bringt Sie heute nach Georgia. Bevor Sie das heutige Etappenziel erreichen, lohnt sich ein Besuch der Boone Hall Plantation, die Ihnen einen guten Einblick in das Leben auf einer der ältesten Plantagen der USA gibt. Das stattliche Anwesen war auch Schauplatz der Fernsehserie «Fackeln im Sturm». Savannah gilt als eine der schönsten Städte der USA. Besuchen Sie die Altstadt mit ihren liebevoll restaurierten Häusern. Schlendern Sie durch den Forsyth Park und verbringen Sie den Abend in einem der rustikalen, aber gemütlichen Restaurants entlang der River Street. 2 Nächte im Hilton Garden Inn Historic District o.ä. (Kat. Standard) oder im The Drayton Hotel o.ä. (Kat. Superior)

12 . Tag Jekyll Island (ca. 150 km) Statten Sie am morgen der eindrücklichen Eichenallee der Wormsloe State Historic Site einen Besuch ab bevor Sie der Küste weiter nach Süden folgen. Unterwegs lohnt sich ein kurzer Halt in Brunswick, der historischen Hafenstadt. Jekyll Island ist bekannt für seine schönen Strände und Naturpfade, die es Ihnen ermöglichen die Tierwelt in den Dünen und Sümpfen zu beobachten. 1 Nacht im Holiday Inn Resort o.ä. (Kat. Standard) oder im The Westin Jekyll Island o.ä. (Kat. Superior)

13 . Tag St. Augustine (ca. 180 km) Heute verlassen Sie den Bundesstaat Georgia und erreichen den «Sunshine State» Florida und die älteste Stadt der USA, St. Augustine. Hier ist der koloniale Einfluss der Spanier in Form vieler antiker Gebäude noch sichtlich spürbar. 1 Nacht im The Ponce Hotel o.ä. (Kat. Standard) oder im Hilton Historic Bayfront o.ä. (Kat. Superior)

14-16 . Tag Orlando (ca. 170 km) Sie verlassen die Küste und reisen ins Landesinnere nach Orlando. Tauchen Sie ein in die Traumwelten der Themenparks wie Walt Disney World oder Universal Studios. Weitere Attraktionen und Shopping-Möglichkeiten erwarten Sie entlang des International Drive. Am Abend bietet sich unter anderem Disney Springs mit Restaurants, Bars und Entertainment für einen gelungenen Tagesabschluss an. 3 Nächte im Hyatt House International Drive o.ä. (Kat. Standard) oder im Hyatt Regency Orlando o.ä. (Kat. Superior)

17-18 . Tag Fort Lauderdale (ca. 380 km) Auf Ihrem Weg nach Fort Lauderdale darf ein Abstecher ins Kennedy Space Center nicht fehlen. Lernen Sie mehr über die Weltraumgeschichte und den Einsatz der Space Shuttles. Geniessen Sie in Fort Lauderdale den breiten, langen Sandstrand, den schönen Las Olas Boulevard mit Restaurants und Boutiquen oder nutzen Sie die Chance auf ein Shoppingerlebnis in einer der grössten Outlet Malls: Sawgrass Mills. 2 Nächte im B Ocean Resort (Kat. Standard) oder im Lago Mar Resort o.ä. (Kat. Superior)

19 . Tag Miami (ca. 50 km) Fahrt nach Miami Rückgabe des Mietwagens und individuelle Rück- oder Weiterreise.