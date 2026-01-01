Maritime Wonders ab Boston

1-2 . Tag Boston Individuelle Anreise nach Boston. Boston ist eine der ältesten Hafenstädte der USA und bietet viele imposante historische Gebäude, ausgedehnte Grünflächen und angesagte Restaurants. Spazieren Sie auf dem Freedom Trail und besuchen Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Die verwinkelten Gassen und gut erhaltenen historischen Gebäude haben einen ganz besonderen Reiz. Dies gilt auch für die innovative Gastro-Szene mit ihren diversen Mikrobrauereien. 2 Nächte im Cambria Hotel Downtown/Seaport o.ä.

3-4 . Tag Jackson / White Mountains (ca. 250 km) Durch die wunderschöne Waldlandschaft fahren Sie in die White Mountains. Die Gegend ist vom 1917 m hohen Mount Washington geprägt. Geniessen Sie die atemberaubende Landschaft und besuchen Sie die spektakulären Wasserfälle in der Region. 2 Nächte in Jackson im Inn at Thorn Hill & Spa o.ä.

5-6 . Tag Bar Harbor / Acadia Nationalpark (ca. 400 km) Durch die seenreichen Gebiete von Maine geht es wieder an die Küste. Sie erreichen Bar Harbor, das Ausgangstor für Besuche des Acadia Nationalpark. Der Park zeichnet sich durch Wälder, felsige Strände und gletschergeformte Granitgipfel aus. 200 km Wanderwege durchziehen den Park; viele davon sind einfacher Natur. 2 Nächte im Best Western Acadia Park o.ä.

7 . Tag Fähre Bar Harbor–Yarmouth Heute bringt Sie die Fähre in etwa 3 Stunden von Bar Harbor in die kanadische Provinz Nova Scotia. Lehnen Sie sich zurück und geniessen Sie das Panorama aus einer anderen Perspektive. Das Wahrzeichen von Yarmouth ist der Cape Forchu Leuchtturm. 1 Nacht im Tru by Hilton o.ä.

8-9 . Tag Liverpool / White Point (ca. 150 km) Sie reisen entlang der sogenannten «Lighthouse Route» mit ihren vielen zerklüfteten Buchten, weissen Stränden und Leuchttürmen. Mehr als 20 von diesen säumen die Strecke zwischen Yarmouth und Halifax. Ihre Unterkunft befindet sich in der Nähe von Liverpool. Von hieraus haben Sie verschiedene Möglichkeiten für Tagesaktivitäten. Erkunden Sie die Buchten und Wanderwege entlang der Küste, machen Sie einen Abstecher landeinwärts und entdecken Sie den Kejimkujik Nationalpark. Dieser hat mit der «Seaside Adjunct» auch einen am Meer gelegenen Teil. Auch Ihr Resort bietet viele Angebote, um den Tag entspannt zu verbringen. 2 Nächte im White Point Beach Resort o.ä.

10-11 . Tag Halifax (ca. 200 km) Auf der Fahrt nach Halifax folgen Sie weiterhin der Küste. Das Fischerörtchen Lunenburg mit seinen bunten Holzhäuschen gehört zum UNESCO Weltkulturerbe und ist definitiv einen Stopp wert. Natürlich darf auch der bekannte Leuchtturn von Peggy’s Cove nicht fehlen. Halifax ist die Provinzhauptstadt von Nova Scotia und vereint Historisches mit Modernem. Flanieren Sie auf der Promenade am Wasser entlang, besichtigen Sie die Zitadelle, oder besuchen Sie eines der zahlreichen Museen. 2 Nächte im Hotel Cambridge Suites o.ä.

12-13 . Tag Baddeck / Cape Breton Highlands Nationalpark (ca. 370 km) Es empfiehlt sich, den idyllischen Umweg entlang der Eastern Shore zu nehmen, bevor Sie über einen künstlich angelegten Damm nach Cape Breton Island hinüberfahren. Die Insel ist geprägt vom riesigen Bras d’Or Lake und seinen vielen Seitenarmen. Ihr Übernachtungsort liegt direkt am See.

Von Baddeck aus lässt sich wunderbar ein Ausflug in den Cape Breton Highlands Nationalpark unternehmen. Die eindrückliche Panoramastrasse «Cabot Trail» windet sich an der Küste entlang und bietet immer wieder fantastische Ausblicke. Mit etwas Glück sehen Sie auch Bären oder Elche. Im Park gibt es gut 26 Wanderwege von gemütlichen Spaziergängen bis zu anspruchsvollen Touren. 2 Nächte in Baddeck in der Silver Dart Lodge o.ä.

14 . Tag Shediac / Little Shemogue (ca. 430 km) Über die sanfte Hügellandschaft Nova Scotias erreichen Sie die Provinz New Brunswick, welche die einzige offiziell zweisprachige Provinz Kanadas ist. Shediac ist besonders für seinen Hummer bekannt. Vielleicht unternehmen Sie eine Bootstour, auf welcher Sie mehr über die lokale Fischerei erfahren und ein typisches Lobster-Dinner geniessen (zubuchbar). 1 Nacht im Little Shemogue Country Inn o.ä.

15-16 . Tag St. Andrews-by-the-Sea (ca. 400 km) Mit der Bay of Fundy wartet ein weiteres Highlight auf Sie. Die Bucht ist berühmt für den grössten Tidenhub der Welt. Besonders gut lässt sich dies an den Felsformationen der Hopewell Rocks beobachten. Der Fundy Nationalpark und die Kleinstadt Saint John lohnen sich ebenfalls für einen Stopp auf Ihrem Weg nach St. Andrews-by-the-Sea. Das hübsche Resortstädtchen liegt an der Passamaquoddy Bay und ist ein hervorragender Ort für Walbeobachtungstouren (zubuchbar). Bis zu 15 verschiedene Walarten lassen sich über das Jahr hinweg in der Bay of Fundy blicken. 2 Nächte im Rossmount Inn & Suites o.ä.

17 . Tag Boothbay Harbor (ca. 340 km) Heute überqueren Sie wieder die Grenze in die USA. Die Küste von Maine zeichnet sich durch zerklüftete Landschaften, kleine Fischerdörfer und typisch maritimes Flair aus. 1 Nacht im Tugboat Inn o.ä.

18 . Tag Kennebunkport (ca. 140 km) Folgen Sie weiterhin der schroffen Küste bis Sie Kennebunkport erreichen. Der Ort mit seinem maritimen Flair ist ein beliebtes Ferienziel berühmter Persönlichkeiten. Strände, Wassersport, Bootstouren und Spaziergänge sind nur einige der Möglichkeiten, die das Örtchen bietet. Lassen Sie den Tag bei einem Abendessen mit Maine-Lobster ausklingen. 1 Nacht im Port Inn o.ä.

19-20 . Tag Cape Cod (ca. 260 km) Über Portland, der grössten Stadt in Maine und Salem, welches sich vor allem durch die Hexenverbrennungen im 17. Jahrhundert einen Namen gemacht hat, setzen Sie Ihre Reise Richtung Cape Cod fort. Malerische Orte, unberührte Sandstrände und die typisch maritime Lebensart prägen Cape Cod. Erkunden Sie die verschiedenen Orte oder machen Sie einen Ausflug auf die Inseln Martha’s Vineyard oder Nantucket, wahre Juwelen von Neuengland. 2 Nächte in Falmouth im Shoreway Acres Inn o.ä.

21 . Tag Boston (ca. 115 km) Machen Sie auf dem Weg nach Boston einen Stopp in Plymouth, der ersten englischen Kolonie von 1620. Hier erinnern der Plymouth Rock, die Mayflower II und das Freilichtmuseum Plimoth Patuxet an die Ankunft der Pilgerväter. 1 Nacht im DoubleTree by Hilton Boston Downtown o.ä.

22 . Tag Rück- oder Weiterreise