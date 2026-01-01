New York State ab New York

1 . Tag New York Individuelle Anreise und Mietwagenübernahme. 2 Übernachtungen in New York. (Kat. Standard: Staypineapple / Kat. Upgrade: New York Marriott Marquis)

2 . Tag New York Tauchen Sie ein in die pulsierende Metropole und entdecken Sie die unzähligen bekannten und weniger bekannten Attraktionen. Ob Times Square, Freiheitsstatue, Central Park, Shows am Broadway oder kulinarische Entdeckungsreise, im «Big Apple» kommt garantiert keine Langeweile auf.

3 . Tag New York – Kingston (ca. 170 km) Heute reisen Sie durch das Hudson Valley, welches das älteste Weinbaugebiet der USA beheimatet. Besuchen Sie eines der Weingüter und degustieren Sie die lokalen Tropfen. Übernachtung in Kingston. (Kat. Standard und Upgrade: Best Western Plus Kingston)

4 . Tag Kingston – Ithaca (ca. 260 km) Die heutige Etappe führt Sie zu den Finger Lakes, welche sich in Nord-Süd-Ausrichtung erstrecken und von oben betrachtet wie Finger aussehen. 3 Übernachtungen in Ithaca. (Kat. Standard: Hampton Inn Ithaca / Kat. Upgrade: La Tourelle)

5-6 . Tag Finger Lakes Erkunden Sie die reizvolle Region der Finger Lakes. Es gibt 11 verschiedene Seen, welche von Wasserfällen, ausgewaschenen Felsformationen und Weingütern umgeben sind. Sie haben 2 Tage Zeit, die faszinierende Landschaft zu erkunden und den Weingütern am Cayuga Lake Wine Trail sowie Seneca Lake Wine Trail einen Besuch abzustatten.

7 . Tag Ithaca – Buffalo (ca. 250 km) Machen Sie heute einen Umweg über Corning, der Heimat vieler Kunstglasbläsereien. In Buffalo erwartet Sie eine spannende Hafenstadt mit einer dynamischen Kunst- und Kulturszene sowie eindrücklicher Architektur. 2 Übernachtungen in Buffalo. (Kat. Standard: Hilton Gar-den Inn Buffalo / Kat. Upgrade: The Richard-son Hotel)

8 . Tag Buffalo Buffalo ist für seine Gärten bekannt. Der Garden Walk Buffalo führt Sie zu rund 400 kreativ gestalteten Gärten in verschiedenen Teilen der Stadt.

9 . Tag Buffalo – Rochester (ca. 150 km) Sofern Sie nicht gestern schon einen Tagesausflug an die Niagara Fälle gemacht haben, sollten Sie heute via Niagara Falls und am Lake Ontario entlang nach Rochester reisen. Übernachtung in Rochester. (Kat. Standard: Holiday Inn Rochester Downtown / Kat. Upgrade: Hyatt Regency Rochester)

10 . Tag Rochester – Syracuse (ca. 140 km) Heute erreichen Sie Syracuse. Die Stadt ist für ihre erfrischende Mischung aus Unterhaltung, Geschichte, Abenteuer und Kultur bekannt. Übernachtung in Syracuse. (Kat. Standard: Best Western Siracuse Downtown / Kat. Upgrade: Hotel Skyler)

11 . Tag Syracuse – Saratoga Springs (ca. 225 km) Am Oneida Lake entlang geht es heute nach Saratoga Springs. Mineralquellen und der Pferderennsport haben eine lange Tradition in der Stadt. Übernachtung in Saratoga Springs. (Kat. Standard: Saratoga Springs Hilton / Kat. Upgrade: Gideon Putnam Resort)

12 . Tag Saratoga Springs – Albany (ca. 70 km) Nach einer kurzen Fahrt erreichen Sie Albany, die Hauptstadt des Bundesstaates New York. Besonders Geschichtsinteressierte kommen hier auf ihre Kosten. Zudem gibt es einige schöne Parks und Naturschutzgebiete. Übernachtung in Albany. (Kat. Standard: Ramada Plaza Albany / Kat. Upgrade: Hilton Albany)

13 . Tag Albany – West Point (ca. 230 km) Noch einmal fahren Sie durch das idyllische Hudson Valley. Neben der lieblichen Landschaft und den Weingütern begeistert die Gegend auch mit ihren lokal produzierten Erzeugnissen. Übernachtung in West Point. (Kat. Standard: Holiday Inn Express West Point/Fort Montgomery / Kat. Upgrade: Thayer Hotel at West Point)

14 . Tag West Point -New York (ca. 100 km) Weiterfahrt via Bear Mountain State Park nach New York. Abgabe des Mietwagens oder individuelle Weiterreise.