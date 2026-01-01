Michigan – Das Herz der Grossen Seen ab Chicago

1-2 . Tag Chicago Individuelle Anreise nach Chicago. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Stadt vom Skydeck des Willis Tower, dem drittgrössten Gebäude der westlichen Hemisphäre. Chicago begeistert mit einer Mischung aus Kultur, Architektur und Lebensfreude. Im Millennium Park mit der berühmten «Bean» und auf einer Bootstour auf dem Chicago River gibt es die beste Sicht auf die imposante Skyline. Kunstliebhaber zieht es ins Art Institute of Chicago, Shoppingfans auf die Magnificent Mile. Am Lake Michigan locken Strände und der Navy Pier, während trendige Viertel wie Wicker Park oder Chinatown das bunte Stadtleben widerspiegeln. Abschliessen sollten Sie den Besuch mit einem Stück originaler Deep-Dish-Pizza und Livemusik in einem Jazz- oder Blues-Club der Stadt. 2 Nächte im Hyatt Regency Chicago o.ä.

3 . Tag Milwaukee (ca. 160 km) Direkt am Ufer des Lake Michigan gelegen, überrascht Milwaukee mit einem spannenden Mix aus Industriegeschichte, moderner Architektur und lebendiger Stadtkultur. Die Stadt ist berühmt für ihre traditionsreiche Bierbraukunst – Brauereien wie Miller oder trendige Craft-Bier-Hersteller laden zu Verkostungen und Führungen ein. Ein architektonisches Highlight ist das Milwaukee Art Museum, dessen futuristische Flügelkonstruktion von Santiago Calatrava längst zu einem Wahrzeichen der Stadt geworden ist. Entlang der Lakefront lässt es sich wunderbar flanieren, während die Historic Third Ward mit Galerien, Boutiquen und Restaurants ein lebendiges Viertel für Kunst- und Kulinarikfans ist. Abgerundet wird der Aufenthalt durch das Harley-Davidson Museum, das die Geschichte der legendären Motorradmarke eindrucksvoll erzählt. 1 Nacht im Kimpton Journeyman Hotel o.ä.

4 . Tag Green Bay (ca. 180 km) Die Gegend um Green Bay besticht durch ihre traumhafte Natur. Ein Besuch im Bay Beach Wildlife Sanctuary sollte deshalb nicht fehlen. In Green Bay befindet sich auch das National Railroad Museum, eines der ältesten und grössten Museen über die nationale Eisenbahngeschichte. 1 Nacht im Hotel Northland o.ä.

5-6 . Tag Munising (ca. 280 km) Das kleine Städtchen Munising liegt malerisch an der Küste des Lake Superior und gilt als Tor zu einer der beeindruckendsten Landschaften im Norden der USA. Hauptattraktion ist der Pictured Rocks National Lakeshore, wo farbenprächtige Sandsteinklippen, versteckte Buchten und Wasserfälle spektakuläre Fotomotive bieten. Wanderwege und Bootstouren eröffnen atemberaubende Ausblicke auf die bis zu 60 Meter hohen Felsformationen, die je nach Licht in Gelb-, Rot- und Grüntönen schimmern. In der Umgebung locken weitere Naturwunder: Die Munising Falls, Miners Castle und der Grand Island National Recreation Area sind beliebte Ziele für Spaziergänge, Kajaktouren und Ausflüge in unberührte Wildnis. 2 Nächte im Holiday Inn Express o.ä.

7 . Tag St. Ignace (ca. 190 km) Entlang der schönen Küste des Lake Michigan und durch den Hiawatha National Forest geht die Reise weiter. Erleben Sie die abwechslungsreiche Natur auf einer Wanderung. In St. Ignace kommen die Gewässer des Lake Michigans und des Lake Hurons zusammen. 1 Nacht im Best Western Harbour Point Lakefront o.ä.

8-9 . Tag Mackinac Island Mit der Fähre setzen Sie innert ca. 15 Minuten auf die autofreie Insel über. Fortbewegen kann man sich auf der Insel entweder zu Fuss, mit dem Fahrrad oder mit einer Pferdekutsche. Entdecken Sie das kleine Paradies auf entschleunigende Weise. 2 Nächte im Mission Point Resort o.ä.

10-12 . Tag Traverse City (ca. 200 km) Traverse City liegt malerisch an der Grand Traverse Bay des Lake Michigan und ist das Herz einer der schönsten Regionen des amerikanischen Mittleren Westens. Umgeben von Weinbergen, Obstplantagen und türkisblauem Wasser versprüht die Stadt mediterranes Feriengefühl mit nordamerikanischem Charme. Entlang der Halbinseln Old Mission und Leelanau reihen sich Boutique-Weingüter, gemütliche Dörfer und Leuchttürme aneinander – ideal für Genussreisende und Entdecker. Nur wenige Kilometer ausserhalb der Stadt begeistert die Sleeping Bear Dunes National Lakeshore mit seinen gewaltigen, bis zu 140 Meter hohen Sanddünen, die steil in den See abfallen. Wanderungen, Panoramafahrten und spektakuläre Aussichtspunkte bieten unvergessliche Ausblicke über die Küstenlandschaft. In Traverse City selbst laden charmante Strassencafés, kleine Boutiquen und der lebendige Hafen zum Verweilen ein. 3 Nächte im Delamar Traverse City o.ä.

13 . Tag Holland (ca. 275 km) Ihre heutige Reiseetappe bringt Sie vorbei an Orte wie Frankfort und Ludington mit ihren historischen Leuchttürmen, gemütlichen Häfen und Spazierwegen entlang des Wassers. Besonders lohnend ist auch ein Besuch des Silver Lake Sand Dunes State Park, wo sich Dünenlandschaften und Offroad-Trails direkt an den See anschliessen. In Holland angekommen, erwartet Sie ein charmantes Städtchen mit niederländischem Erbe: Windmühlen, Tulpenfelder im Frühling und eine einladende Innenstadt mit Boutiquen und Restaurants prägen das Bild. Der nahe gelegene Holland State Park bietet weite Strände und den bekannten Big Red Lighthouse, der als eines der beliebtesten Fotomotive Michigans gilt. 1 Nacht im Hotel Tulyp o.ä.

14-16 . Tag Detroit (ca. 290 km) Detroit, bekannt als Motor City, begeistert mit einer einzigartigen Mischung aus Industriegeschichte, lebendiger Kulturszene und musikalischem Erbe. Im Motown Museum tauchen Besucher in die Geschichte der legendären Plattenfirma ein, die weltberühmte Künstler wie Stevie Wonder und Diana Ross hervorgebracht hat. Musikfans können zudem die pulsierende Live-Szene der Stadt erleben, von Jazz und Blues bis hin zu zeitgenössischer Musik. Ein Muss ist das Henry Ford Museum in Dearborn, das Geschichte, Innovation und Technologie eindrucksvoll verbindet – von historischen Fahrzeugen bis zu bahnbrechenden Erfindungen. Architekturfreunde schätzen Detroits imposante Gebäude wie das Guardian Building und die historischen Theater im Detroit Theatre District. Entlang der Detroit Riverfront laden Spazierwege, Parks und Restaurants zum Verweilen ein, während kulturelle Einrichtungen wie das Detroit Institute of Arts die Vielfalt der Stadt unterstreichen. 3 Nächte im Detroit Foundation Hotel o.ä.

17 . Tag Rück- oder Weiterreise