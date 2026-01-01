Route 66 – Ein Jahrhundert Freiheit und Abenteuer ab Chicago

1-2 . Tag Chicago Individuelle Anreise nach Chicago. Die Stadt zeichnet sich sowohl durch sein kulturelles Angebot als auch durch Grünflächen und Sandstrände aus. Besuchen Sie den Millennium Park, besteigen Sie das Riesenrad am Navy Pier für einen imposanten Ausblick auf die Stadt und die Seen oder gehen Sie an der Magnificent Mile shoppen. 2 Nächte im Hyatt Centric Magnificent Mile o.ä.

3 . Tag St. Louis (ca. 475 km) Sie starten Ihren Roadtrip auf der legendären Route 66. Auf dem Weg nach St. Louis gibt es zahlreiche Klassiker wie Route 66 Schilder, Diners, das Route 66 Association of Illinois Museum oder die Soulsby’s Shell Service Station zu bewundern. In St. Louis treffen Geschichte und Fantasie aufeinander. Besuchen Sie die Kathedrale von St. Louis mit einem der grössten Mosaiken der westlichen Hemisphäre und den Gateway Arch, das vermeintlich höchste von Menschenhand erschaffene Monument der USA. 1 Nacht im Hilton Pennywell St. Louis at the Arch o.ä.

4 . Tag Springfield (ca. 175 km) Die Strecke führt Sie durch die schöne Missouri-Ozark-Region, die als Geburtsstätte der Route 66 gilt. Stoppen Sie unterwegs am Dixie Truck Stop, an den eindrücklichen Meramec Höhlen sowie der berühmten Chain of Rocks Brücke. Springfield bietet eine Vielzahl an Museen, die gratis besucht werden können. Erkunden Sie die Stadt, mit ihren vielen Skulpturen und Grünflächen. 1 Nacht im Hotel Vandivort o.ä.

5 . Tag Tulsa (ca. 325 km) Nach einem kurzen Abstecher in den Bundesstaat Kansas erreichen Sie heute Oklahoma. Miami ist eine von Indianern geprägte Stadt, wo Sie das Coleman Theater und einen Park mit Totempfählen sehen können. Die Fahrt führt entlang hübscher Städtchen, Diners und kurioser Attraktionen nach Tulsa. Kunst und Musik spielen in der Stadt eine grosse Rolle. Besuchen Sie das Bob Dylan Center, Woody Guthrie Center, Philbrook Museum und die vielen in Verbindung mit der Route 66 stehenden Attraktionen. Am Abend laden Live-Musik, hervorragende Restaurants und Mikrobrauereien zum Verweilen ein. 1 Nacht im Hyatt Place Tulsa o.ä.

6 . Tag Oklahoma City (ca. 175 km) Das Route 66 Auto Museum und die grösste Benzinpumpe der Welt in Sapulpa sowie die sehenswerten Städte Stroud und Chandler bieten sich für Zwischenstopps auf dieser Etappe an. Oklahoma City gilt als das Herz der Route 66, und zahlreiche Attraktionen verehren den Geist der «Mother Road». Sie finden hier aber auch Museen, die sich mit den First Nations oder der Cowboy Kultur beschäftigen. Bricktown, Midtown, Uptown und der Paseo Arts District verwöhnen Sie mit einer grossen Auswahl an Restaurants und Unterhaltung. 1 Nacht im Hilton Garden Inn Oklahoma City Bricktown o.ä.

7 . Tag Amarillo (ca. 415 km) Besuchen Sie das Stafford Air & Space Museum in Waetherford, probieren Sie den berühmten Fried Onion Burger in El Reno oder erkunden Sie das Route 66 Museum. Die Cadillac Ranch in Amarillo ist eine ikonische Outdoor-Kunstinstallation mit schräg in den Boden gesteckten Cadillacs, die Besucher zum Sprayen, Fotografieren und Staunen einlädt. 1 Nacht im Embassy Suites Amarillo Downtown o.ä.

8-9 . Tag Sante Fe (ca. 450 km) In der Geisterstadt Glen Rio können Sie mit einem Fuss in Texas und mit dem anderen in New Mexico stehen, bevor Sie mit Santa Fe die Hauptstadt von New Mexico erreichen. Eine entspannte Atmosphäre und die im mexikanischen Pueblo-Stil gehaltene Architektur zeichnen Santa Fe aus. 2 Nächte im Inn of the Governors o.ä.

10 . Tag Gallup (ca. 320 km) Die heutige Fahrt führt durch die faszinierende Landschaft des New Mexico High Desert, geprägt von weiten Ebenen, roten Felsen und malerischen Hügeln. Unterwegs eröffnen sich immer wieder spektakuläre Ausblicke auf die Sandia Mountains und die ausgedehnten Wüstenlandschaften, die den Charme des Südwestens der USA ausmachen. 1 Nacht im historischen El Ranch Hotel o.ä.

11 . Tag Flagstaff (ca. 300 km) Die Fahrt geht durch beeindruckende Landschaften des amerikanischen Südwestens. Höhepunkte sind die bunten Felsen der Painted Desert und der Petrified Forest National Park, wo versteinertes Holz und einzigartige Geologie faszinierende Einblicke in die Erdgeschichte bieten. Ein weiteres spektakuläres Erlebnis ist der Meteor Crater, ein riesiger Einschlagkrater, der die Kraft kosmischer Ereignisse greifbar macht. 1 Nacht im Little America Hotel o.ä.

12-13 . Tag Las Vegas (ca. 430 km) Sie folgen einem Teil der legendären Route 66. Diese entführt Sie auf eine Reise durch amerikanische Nostalgie, Wüstenlandschaften und historische Kleinstädte. In Seligman spürt man das Kult-Erbe der «Mother Road»: Bunte Schilder, Oldtimer und nostalgische Shops vermitteln den Charme der goldenen Ära der Route 66. Weiter westlich in Kingman bieten historische Gebäude, kleine Museen und typische Diners authentische Einblicke in das Leben entlang der berühmten Strasse. Ihr heutiges Etappenziel ist die Spielermetropole Las Vegas. Lassen Sie sich von der Glitzerwelt, den kuriosen Themenhotels, den Kasinos und Abendshows in den Bann ziehen. 2 Nächte im Paris Las Vegas o.ä.

14-16 . Tag Santa Monica (ca. 460 km) Die letzte Etappe führt Sie nach Santa Monica. Santa Monica, direkt an der Küste des Pazifiks, ist nicht nur für seine breiten Sandstrände und das entspannte Strandflair bekannt, sondern auch für den historischen Santa Monica Pier, das offizielle Ende der legendären Route 66. Hier treffen Touristen und Einheimische aufeinander, geniessen Karussells, Strassenkünstler, Restaurants und atemberaubende Sonnenuntergänge über dem Meer. Die Stadt bietet zudem ein abwechslungsreiches Shopping-Erlebnis mit Boutiquen, modernen Einkaufszentren und Kunsthandwerksmärkten. Kulinarisch hat Santa Monica ebenfalls viel zu bieten: Vom frischen Seafood über trendige Cafés bis zu gehobenen Restaurants lassen sich Genussmomente direkt am Wasser erleben. Kombination aus Strand, Geschichte, Sightseeing, Kulinarik und Shopping macht Santa Monica zu einem perfekten Ziel für einen erlebnisreichen Aufenthalt an der kalifornischen Küste. 3 Nächte im Hyatt Centric Delfina o.ä.

17 . Tag Rück- oder Weiterreise