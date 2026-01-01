Das grosse USA-Abenteuer ab Washington D.C.

1 . Tag Washington D.C. Individuelle Anreise und Transfer ins Hotel. 2 Nächte im Hilton Garden Inn Washington DC Downtown o.ä.

2 . Tag Washington D.C. Entdecken Sie die Hauptstadt der USA mit ihren schönen Monumenten und reicher Geschichte. Viele interessante Museen des Smithonian Institutes sind kostenlos zugänglich.

3 . Tag Charlottesville (ca. 240 km) Vorbei an wunderschönen Weingütern geht es zum Shenandoah Nationalpark. Fahren Sie ein Stück auf dem schönen Skyline Drive und geniessen Sie das Panorama. 1 Nacht im Hyatt Place o.ä.

4 . Tag Roanoke (ca. 230 km) Der 755 km lange Blue Ridge Parkway verbindet den Shenandoah mit dem Great Smoky Mounains Nationalpark. Endlos scheinende Wälder und Berge laden zu unzähligen Fotostopps ein. 1 Nacht im Country Inn & Suites o.ä.

5 . Tag Asheville (ca. 415 km) Ein weiterer herrlicher Tag auf dem Blue Ridge Parkway mit tollen Panoramen steht bevor. Am südlichen Ende erreichen Sie die charmante Kleinstadt Asheville mit einer vielfältigen Gastronomie, Mikrobrauereien und Kunsthandwerk. 1 Nacht im Country Inn & Suites o.ä.

6 . Tag Chattanooga (ca. 330 km) Durch den Great Smoky Mountains Nationalpark mit seinen häufig mit mystischen Nebel verhangenen Wäldern, magischen Wasserfällen und reichem Tierleben geht es via Gatlinburg nach Chattanooga. 1 Nacht im Courtyard by Marriott Chattanooga Dow- ntown o.ä.

7 . Tag Nashville (ca. 215 km) Machen Sie eine Fahrt auf den Lookout Mountain und besuchen Sie die Ruby Falls, bevor Sie in die Hauptstadt der Countrymusik fahren. 2 Nächte im Holiday Inn Nashville Downtown o.ä.

8 . Tag Nashville Ein Muss für jeden Musikfan ist der Besuch der Country Music Hall of Fame, des Ryman Auditoriums sowie des historischen RCA Studio B. Hier haben Musikgrössen wie Dolly Parton und Elvis Presley einige ihrer bekanntesten Lieder aufgenommen.

9 . Tag Indianapolis (ca. 465 km) Machen Sie einen Abstecher nach Bowling Green in Kentucky zum National Corvette Museum. Indianapolis bietet eine Vielzahl an Brauereien und kulturelle Attraktionen. 1 Nacht im Hilton Garden Inn Downtown o.ä.

10-11 . Tag Chicago (ca. 295 km) Auf dem Indianapolis Motor Speedway findet jedes Jahr das Autorennen «Indy 500» statt. Statten Sie dem Museum einen Besuch ab, bevor Sie nach Chicago aufbrechen. Die lebendige Stadt am Lake Michigan bietet zahlreiche Attraktionen wie den Millennium Park mit seinen Kunstinstallationen, den Navy Pier und die Aussichtsplattformen Skydeck Chicago und Chicago 360. Ebenfalls empfehlenswert ist eine Architektur-Flussfahrt auf dem Chicago River. 2 Nächte im Riu Plaza Chicago o.ä

12 . Tag Milwaukee (ca. 150 km) Milwaukee begeistert mit einer spannenden Mischung aus Alt und Neu. Besichtigen Sie das Harley Davidson Museum und die «Miller Brewery». 1 Nacht im Brewhouse Inn & Suites o.ä.

13 . Tag Minneapolis (ca. 545 km) Mit ihrer Zwillingsstadt St. Paul ist die Stadt für seine reiche Kunst- und Kulturszene bekannt, aber auch für die Mall of America, das grösste Einkaufszentrum der USA. 1 Nacht im Best Western Plus The Normandy Inn o.ä.

14 . Tag Sioux Falls (ca. 385 km) Durchzogen von den endlosen Weiten der Great Plains, vermittelt South Dakota das Gefühl der Freiheit. 1 Nacht im Hilton Garden Inn o.ä.

15-16 . Tag Rapid City (ca. 575 km) Weiter geht es durch den Badlands Nationalpark mit seiner rauen Schönheit und grössten geschützten Gras-Prärie. Rapid City ist Ausgangspunkt für 6 Nationalparks, unter anderem dem Mount Rushmore. Im Herzen der Black Mountains befinden sich die 18 m hohen Granitköpfe der Präsidenten George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt und Abraham Lincoln. 2 Nächte im Staybridge Suites o.ä

17 . Tag Cheyenne (ca. 470 km) Fahren Sie durch den Custer State Park und machen Sie einen Abstecher zum Crazy Horse Memorial bevor Sie die Reise Richtung Süden fortsetzen. 1 Nacht im Little America o.ä.

18-19 . Tag Denver (ca. 165 km) Die interessante, moderne Stadt Denver begeistert mit ihrer entspannten Atmosphäre. Hier hat sich eine grosse Kunst- und Kulturszene etabliert, die abwechslungsreiche Angebote wie das Denver Art Museum oder den RiNO Art District bereithält. Sollte es der Termin- und Spielplan zulassen, empfeh- len wir Ihnen ein Konzert im Red Rock Amphitheater. 2 Nächte im Indigo Denver Downtown o.ä.

20 . Tag Estes Park (ca. 110 km) Estes Park ist das Tor zum Rocky Mountain Nationalpark. Machen Sie eine Wanderung oder fahren Sie mit der Gondel auf den Prospect Mountain. 1 Nacht im Trailborn Rocky Mountains o.ä.

21 . Tag Glenwood Springs (ca. 340 km) Geniessen Sie das alpine Panorama auf der Trail Ridge Road bis Grand Lake. Anschliessend geht es vorbei am bekannten Skiort Vail. Geniessen Sie ein Bad in den heissen Quellen von Glenwood Springs. 1 Nacht im Hotel Maxwell Anderson o.ä.

22 . Tag Telluride/Mountain Village (ca. 360 km) Besichtigen Sie den Black Canyon of the Gunnison Nationalpark, eine tiefe, enge Schlucht, dessen Wände aufgrund des fehlenden Sonnenlichts schwarz wirken. Geniessen Sie den Abend im Westernstädtchen Telluride. 1 Nacht im Inn at Lost Creek o.ä.

23 . Tag Monument Valley (ca. 340 km) Über Cortez mit dem Mesa Verde Nationalpark geht es heute nach Utah ins Monument Valley. Machen Sie eine geführte Tour mit dem Jeep oder hoch zu Ross durch die imposante Landschaft. 1 Nacht in der Goulding's Lodge o.ä.

24 . Tag Flagstaff (ca. 395 km) Auf der heutigen Tagesetappe passieren Sie die Painted Dessert, den Petrified Forest Nationalpark und den Barringer-Krater. 1 Nacht im Little America o.ä.

25-26 . Tag Las Vegas (ca. 435 km) Folgen Sie heute Teilen der original Route 66 zwischen Seligman und Kingman und machen Sie beim Hackberry General Store ein Erinnerungsfoto. Machen Sie zudem einen Halt am Hoover Dam am Lake Mead. Lassen Sie sich in der Glitzermetrople Las Vegas die vielen Attraktionen wie zum Beispiel das «The Neon Museum», ein Rundflug mit dem Helikopter oder eine Fahrt auf dem Highroller Riesenrad nicht entgehen. 2 Nächte im Sahara Las Vegas o.ä.

27-28 . Tag Santa Monica (ca. 470 km) Statten Sie der Galico Ghost Town bei Yermo einen Besuch ab, bevor Sie den Pazifik bei Santa Monica erreichen. Der Pier ist zudem Endpunkt der Route 66 und mit einem entsprechenden Schild gekennzeichnet. Geniessen Sie die Highlights von Los Angeles wie Hollywood mit dem Walk of Fame, Beverly Hills und die ausgezeichneten Museen. Filmfans kommen in den Warner Brother Studios oder den Universal Studios auf ihre Kosten.2 Nächte im Gateway Santa Monica o.ä.

29 . Tag Rück- oder Weiterreise