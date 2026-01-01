History & Heritage ab Washington D.C.

1-2 . Tag Washington DC Individuelle Anreise nach Washington DC. Begeben Sie sich auf Entdeckungstour entlang der von Museen und Monumenten geprägten National Mall und gewinnen Sie interessante Einblicke in die Geschichte und Gegenwart der USA. Abends lohnt sich ein Besuch im reizvollen Viertel Georgetown. 2 Nächte im Courtyard by Marriott Washington DC/Capitol o.ä. (Kat. Standard) oder im Kimpton George Hotel o.ä. (Kat. Superior)

3 . Tag Baltimore (ca. 100 km) Machen Sie einen Halt in Annapolis, der Hauptstadt des Bundesstaates Maryland. In den Hafenbuchten liegen hunderte von Segeljachten, die zur fast ganzjährigen Segelsaison in der Chesapeake Bay kreuzen. In Baltimore treffen historische Gebäude und Denkmäler auf trendige Stadtviertel. 1 Nacht im Hyatt Place Inner Harbor o.ä. (Kat. Standard) oder im Hyatt Regency Baltimore Inner Harbor o.ä. (Kat. Superior)

4 . Tag Gettysburg (ca. 100 km) Flanieren Sie heute am Inner Harbor von Baltimore. Erstklassige Restaurants und Shops, historische Schiffe, das Baltimore Watertaxi und das National Aquarium stehen auf Ihrer «To-Do Liste». Am Nachmittag erreichen Sie Gettysburg, bekannt durch die Schlacht von Gettysburg im Amerikanischen Bürgerkrieg. 1 Nacht im Hilton Garden Inn Gettysburg o.ä. (Kat. Standard) oder im Wyndham Gettysburg Hotel o.ä. (Kat. Superior)

5 . Tag Luray / Shenandoah NP (200 km) Über Harpers Ferry, bekannt durch Ereignisse während des Amerikanischen Bürgerkriegs, erreichen Sie den eindrücklichen Shenandoah Nationalpark. 1 Nacht in Luray im Skyland Resort o.ä. (Kat. Standard) oder im Mimslyn Inn o.ä. (Kat. Superior)

6 . Tag Charlottesville (ca. 100 km) Machen Sie noch einen Spaziergang im Shenandoah Nationalpark bevor Sie nach Charlottesville weiterreisen. Hier können Sie Monticello, das Landgut von Thomas Jefferson besuchen. 1 Nacht im Hilton Garden Inn Charlottesville o.ä. (Kat. Standard) oder im Omni Charlottesville o.ä. (Kat. Superior)

7 . Tag Roanoke (ca. 200 km) Ein nächstes Highlight Ihrer Rundreise ist der Blue Ridge Parkway. Entlang der Blue Ridge Mountains führt Sie die Panoramastrasse bis nach Roanoke. Unzählige Halte- und Aussichtspunkte laden zum Verweilen ein. 1 Nacht im Hampton Inn Downtown o.ä. (Kat. Standard) oder im Hotel Roanoke o.ä. (Kat. Superior)

8-9 . Tag Asheville / Great Smoky Mountains NP (ca. 400 km) Geniessen Sie einen weiteren Tag auf dem Blue Ridge Parkway. Am südlichen Ende erreichen Sie Asheville. Von hieraus sollten Sie unbedingt den Great Smoky Mountains Nationalpark erkunden. 2 Nächte im Country Inn & Suites Asheville River o.ä. (Kat. Standard) oder im The Foundry Hotel o.ä. (Kat. Superior)

10-11 . Tag Raleigh (ca. 400 km) Weiter geht es Richtung Osten. Downtown Raleigh lädt mit seinen historischen Quartieren, Museen, Restaurants und Brauereien zum Verweilen ein. 2 Nächte im Courtyard by Marriott Raleigh Crabtree Valley o.ä. (Kat. Standard) oder im The StateView Hotel o.ä. (Kat. Superior)

12-13 . Tag Outer Banks (ca. 320 km) Heute erreichen Sie die Küste North Carolinas. Die Outer Banks sind aufgrund der kilometerlangen Sandstrände und des warmen Klimas ein beliebtes Ausflugsziel. Geniessen Sie einen Tag am Strand oder erkunden Sie die lokale Tierwelt, wie z. B. verschiedene Vogelarten, Schildkröten und die bekannten Wildpferde. 2 Nächte im Hampton Inn & Suites Outer Banks o.ä. (Kat. Standard) oder im Hilton Garden Inn Outer Banks/Kitty Hawk o.ä. (Kat. Superior)

14 . Tag Williamsburg (ca. 200 km) Tauchen Sie in Willliamsburg in die Geschichte ein. Von der ersten permanenten englischen Siedlung über die Kolonialzeit bis zum letzten Schlachtfeld der Amerikanischen Revolution finden Sie hier einige wichtige historische Stätten. 1 Nacht im Hilton Garden Inn Williamsburg o.ä. (Kat. Standard) oder in der Williamsburg Lodge o.ä. (Kat. Superior)

15 . Tag Washington DC (ca. 270 km) Machen Sie einen Stopp in Alexandria, einer Stadt mit einer geschmackvollen Mischung aus Kolonialstil und moderner Kultur vor den Toren der Hauptstadt. Danach geht es weiter nach Washington DC. Hier endet Ihre Reise.