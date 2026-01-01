New Yorks Paradies vor der Haustür ab New York City

1-3 . Tag New York City Individuelle Anreise nach New York. Die pulsierende Metropole am Hudson River ist voller Kontraste und unendlicher Möglichkeiten. Spazieren Sie durch den Central Park, bewundern Sie die Aussicht vom Empire State Building oder der neuen Plattform Summit One Vanderbilt, und entdecken Sie die Skyline aus einem ganz neuen Blickwinkel. Neu und modern präsentiert sich der High Line Park, eine stillgelegte Hochbahntrasse, die zu einem grünen Spazierweg über den Strassen Manhattans geworden ist, sowie die schwimmende Parkanlage Little Island, die direkt am Hudson River einen besonderen Ort der Erholung bietet. Schlendern Sie über die Brooklyn Bridge, lassen Sie sich vom Trubel der Fifth Avenue mitreissen und spüren Sie den unvergleichlichen Rhythmus der Stadt, die niemals stillsteht. Von ikonischen Sehenswürdigkeiten bis zu innovativen Stadtprojekten: New York City vereint Tradition und Moderne wie keine andere Metropole und bietet unvergessliche Eindrücke an jeder Ecke. 3 Nächte im Hyatt Centric Times Square o.ä.

4 . Tag Hudson Valley - Willkommen im Paradies (ca. 140 km) Verlassen Sie das pulsierende Herz von New York City mit dem Mietwagen und begeben Sie sich auf eine landschaftlich reizvolle Fahrt ins idyllische Hudson Valley. Schon wenige Kilometer ausserhalb der Stadt verwandelt sich das urbane Treiben in sanfte Hügel, grüne Wälder und malerische Flussufer. Auf Ihrer Route erwarten Sie charmante Kleinstädte, historische Herrenhäuser und Weingüter, die zum Verweilen einladen. Das Hudson Valley besticht durch seine Mischung aus Natur, Kultur und Kulinarik: Geniessen Sie die ruhige Atmosphäre entlang des Hudson River, entdecken Sie lokale Märkte und Restaurants oder unternehmen Sie kleine Spaziergänge durch die idyllische Landschaft. 3 Nächte in Hyde Park im Inn at Bellefield o.ä.

5 . Tag Hudson Valley - Geschichte und Kulinarik Besuchen Sie das Zuhause von Franklin D. Roosevelt, den Geburts- und Wohnort des ehemaligen Präsidenten, sowie die eindrucksvollen Gärten des Anwesens. Erfahren Sie mehr über sein Leben und seine Politik in der angeschlossenen Bibliothek. Die Vanderbilt Mansion National Historic Site sowie die Staatsburgh State Historic Site bieten prächtige Herrenhäuser im Stil des Beaux-Arts, umgeben von weitläufigen Gärten mit herrlichem Blick auf den Hudson River. In Hyde Park befindet sich die einzigartige «Dassai Blue Sake Brewery» sowie eine der renommiertesten Kochschulen der Welt, das «Culinary Institute of America». Machen Sie eine geführte Tour, bei der Sie einen Blick hinter die Kulissen werden und die Leidenschaft der Köche spüren können. Ein Mittag- oder Abendessen vor Ort sollte nicht fehlen. Zur Auswahl stehen das «American Bounty», das für kreative Interpretationen amerikanischer Küche bekannt ist oder das französisch inspirierten «Bocuse Restaurant». Reservierung empfohlen!

6 . Tag Hudson Valley - Aus der Vogelperspektive Starten Sie Ihren Tag mit einem Besuch des Old Rhinebeck Aerodrome. Dieses faszinierende Luftfahrtmuseum verfügt über eine einzigartige Sammlung historischer Flugzeuge aus der Zeit des frühen 20. Jahrhunderts. Wenn Sie an einem Wochenende vor Ort sind, können Sie eine spektakuläre Flugshow erleben und in einem der historischen Flieger mitfliegen (gegen Gebühr sowie Wetter- und Saisonbedingt). Diese Shows erwecken die Geschichte der Luftfahrt auf eindrucksvolle Weise zum Leben. Spazieren Sie am Nachmittag über die längste Fussgängerbrücke der Welt. Die etwas mehr als 2 km lange Brücke bietet atemberaubende Ausblicke auf den Hudson River und ist ein Highlight für Naturliebhaber und Fotografen. Besuchen Sie den preisgekrönten Innisfree Garden, der von asiatischer Gartenbaukunst inspiriert wurde. Die harmonische Gestaltung mit Teichen, Wasserfällen und Skulpturen macht diesen Garten zu einem perfekten Ort für Entspannung und Inspiration. Bei schönem Wetter lohnt sich auch eine Fahrradtour entlang des Hudson.

7-8 . Tag Catskill Mountains (ca. 60 km) Eine kurze Autofahrt bringt Sie an den Rand der Catskill Mountains, ein wahres Paradies für Naturliebhaber. Malerische Täler, dichte Wälder und imposante Wasserfälle prägen die Region. Wanderwege wie der Kaaterskill Falls Trail oder der Overlook Mountain Trail bieten spektakuläre Aussichten über die Berge und den Hudson River. Neben Wanderungen locken historische Stätten, Kunst- und Kulturangebote sowie lokale Märkte. Im Herzen der Catskills liegt das Künstlerstädtchen Woodstock, Namensgeber des Festivals von 1969 und bekannt für seine kreative Szene, kleine Galerien, Boutiquen und gemütliche Cafés.

2 Nächte in der Nähe von Saugerties im AutoCamp Catskills o.ä.

9 . Tag Ithaca (ca. 250 km) Geniessen Sie die Fahrt durch die Berg- und Hügellandschaft, die besonders im Herbst in schönen Rot- und Orangetönen erstrahlen. Die Region ist bekannt für ihre zahlreichen Wasserfälle, darunter die beeindruckenden Buttermilk Falls und Taughannock Falls, die sich majestätisch in tiefe Schluchten stürzen. Kristallklare Seen wie Cayuga Lake und Seneca Lake laden zum Spazieren, Paddeln oder Entspannen ein. Die Gegend ist auch berühmt für ihre lokale Cider-Kultur: Gemütliche Cider-Brauereien und Obstplantagen bieten Verkostungen frischer Apfelprodukte, die den perfekten Abschluss eines erlebnisreichen Tages bilden. 1 Nacht im Canopy by Hilton Ithaca o.ä

10-11 . Tag Buffalo (ca. 245 km) Die lebendige Stadt am Eriesee, bietet eine faszinierende Mischung aus historischer Architektur, moderner Kunst und industriellem Charme. Ein Highlight ist das Martin House des Architekten Frank Lloyd Wright, das als Meisterwerk der Architektur gilt. Kunstliebhaber schätzen das Albright-Knox Art Museum (AKG) mit zeitgenössischen Werken, während Silo City, ein Ensemble alter Getreidesilos am Hafen, ein spannendes Beispiel urbaner Industriekultur bietet. Die Waterfront am See lädt zu Spaziergängen ein, und die Nähe zu den Niagarafällen ermöglicht einen eindrucksvollen Tagesausflug zu einem der spektakulärsten Naturwunder Nordamerikas. 2 Nächte im Reikart House o.ä

12 . Tag Syracuse (ca. 240 km) Im Herzen von New York State, verbindet die Stadt reiche Geschichte, lebendige Kultur und urbanes Flair. Sie war einst ein Zentrum der Salzindustrie, was ihr den Spitznamen «Salt City» einbrachte, und diese Geschichte lässt sich noch heute in Museen und historischen Gebäuden nachvollziehen. Zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten zählen das Erie Canal Museum, das die Geschichte des Kanals und seine Bedeutung für die Region erklärt. Kunst- und Kulturliebhaber entdecken im Everson Museum of Art nordamerikanische und internationale Werke, während die Architektur der Altstadt und charmante Viertel wie Armory Square das historische Flair der Stadt lebendig werden lassen. 1 Nacht im Marriott Syracuse Downtown o.ä.

13 . Tag Saratoga Springs (ca. 225 km) Eingebettet im Nordosten von New York, ist Saratoga Springs bekannt für seine heilenden Mineralquellen, die schon im 19. Jahrhundert Besucher aus ganz Nordamerika anzogen. Die Stadt vereint historisches Flair, Kultur und Natur auf einzigartige Weise: Schlendern Sie durch die charmante Innenstadt mit eleganten Boutiquen, Cafés und dem historischen Saratoga Race Course, einem der ältesten Pferderennbahnen der USA. Kunst- und Musikliebhaber kommen im Saratoga Performing Arts Center auf ihre Kosten. 1 Nacht im Gideon Putnam Resort o.ä.

14 . Tag West Point (ca. 220 km) Ihr erster Halt gilt Albany, der Hauptstadt von New York State. Dort erwarten Sie prächtige Regierungsgebäude, das historische New York State Capitol und Museen, die die reiche Geschichte der Stadt und des Bundesstaates lebendig machen. Anschliessend führt die Route entlang malerischer Flusslandschaften zurück ins Hudson Valley nach West Point, Heimat der berühmten United States Military Academy. Die imposanten historischen Gebäude, Aussichtspunkte über den Hudson River und das militärische Erbe der Akademie machen West Point zu einem eindrucksvollen Höhepunkt dieser Reise. 1 Nacht im Thayer Hotel o.ä.

15 . Tag New York City (ca. 100 km) Weiterfahrt über den Bear Mountain State Park nach New York. Abgabe des Mietwagens und individuelle Rück- oder Weiterreise.