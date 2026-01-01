Bezaubernder Osten ab Boston

1-2 . Tag Boston Individuelle Anreise nach Boston. Spazieren Sie entlang des «Freedom Trails» und lernen Sie mehr über die Geschichte Bostons und der USA. 2 Nächte im Cambria Boston Downtown/Seaport o.ä. (Kat. Standard) oder im Hyatt Centric Faneuil Hall o.ä. (Kat. Superior)

3-4 . Tag White Mountains (ca. 190 km) Die heutige Etappe führt Sie durch die Hügel- und Berglandschaft der White Mountains in New Hampshire nach Jackson. 2 Nächte im Inn at Jackson o.ä (Kat. Standard) oder The Inn at Thorn Hill o.ä. (Kat. Superior)

5-6 . Tag Québec City (ca. 465 km) Durch das landschaftlich reizvolle New Hampshire und Vermont geht es in die kanadische Provinz Québec. Bummeln Sie durch die hübsche Altstadt und geniessen Sie das «savoir vivre» oder machen Sie eine Bootstour auf dem St. Lorenz-Strom. 2 Nächte im Hôtel Champlain Vieux Québec o.ä. (Kat. Standard) oder im Manoir Victoria o.ä. (Kat. Superior)

7 . Tag Montréal (ca. 260 km) Entlang des St. Lorenz-Stroms fahren Sie nach Montréal – die zweitgrösste Metropole Kanadas. Spazieren Sie durch die Altstadt und erkunden Sie das moderne Geschäftsviertel. Wir empfehlen auch eine Fahrt auf den Mont Royal, von wo Sie eine atemberaubende Aussicht über die Stadt geniessen. 1 Nacht im Novotel Montréal Centre o.ä. (Kat. Standard) oder im Hôtel Place d'Armes o.ä. (Kat. Superior)

8 . Tag Ottawa (ca. 230 km) Die heutige Fahrt führt Sie weiter nach Ottawa. Das einstige Holzfällerdorf wurde 1857 durch Queen Victoria zur Hauptstadt ernannt. 1 Nacht im ALT Hotel o.ä. (Kat. Standard) oder im The Metcalfe Hotel o.ä. (Kat. Superior)

9-10 . Tag Toronto (ca. 440 km) Auf der Fahrt nach Toronto sollten Sie einen Abstecher in das Gebiet der «Thousand Islands» machen. Geniessen Sie in der Stadt die wunderbare Sicht vom CN-Tower auf die ganze Stadt oder flanieren Sie der Waterfront entlang. 2 Nächte im Holiday Inn Toronto Downtown Centre o.ä. (Kat. Standard) oder im Le Germain Maple Leaf Square o.ä. (Kat. Superior)

11 . Tag Niagarafälle (ca. 150 km) Auf dem Weg an die gigantischen Niagara Falls lohnt sich ein Abstecher ins schmucke Städtchen Niagara-on-the-Lake. 1 Nacht im Country Inn & Suites o.ä. (Kat. Standard) oder im Sterling Inn & Spa o.ä. (Kat. Superior)

12 . Tag Ithaca (ca. 310 km) Architekturliebhaber sollten dem Martin House des Architekten Franklin Lloyd Wright in Buffalo einen Besuch abstatten. Der Letchworth State Park mit seinem Wasserfall gehört zu den schönsten der Region. 1 Nacht im La Tourelle o.ä. (Kat. Standard) oder im The Statler Hotel at Cornell University o.ä. (Kat. Superior)

13 . Tag Lancaster (ca. 380 km) Heute geht die Fahrt durch die Hügellandschaft ins Gebiet der Amish. Diese christliche Gemeinschaft verwehrt sich seit 1850 jeglichen technischen Fortschritten und gibt interessante Einblicke in das Leben des vorletzten Jahrhunderts. 1 Nacht im Cork Factory Hotel o.ä. (Kat. Standard) oder im Lancaster Arts Hotel o.ä. (Kat. Superior)

14-15 . Tag Washington DC (ca. 265 km) Auf der Weiterfahrt lohnt sich ein Abstecher nach Gettysburg, dem Schauplatz der grössten Feldschlacht des Bürgerkrieges. Später erreichen Sie die Hauptstadt der USA. Unternehmen Sie eine Stadtrundfahrt und besuchen Sie die zahlreichen Museen und Monumente. 2 Nächte im Phoenix Park Hotel o.ä. (Kat. Standard) oder im Kimpton George Hotel o.ä. (Kat. Superior)

16 . Tag Philadelphia (ca. 225 km) Heute fahren Sie nach Philadelphia, der «Wiege der Nation». Entdecken Sie die Sehenswürdigkeiten und gehen Sie auf Shopping-Tour. 1 Nacht im Wyndham Philadelphia Historic District o.ä. (Kat. Standard) oder im The Notary Hotel o.ä. (Kat. Superior)

17-18 . Tag New York (ca. 150 km) Entdecken Sie die vielfältige Metropole mit ihrem Angebot an Kunst, Kultur und Geschichte. Geniessen Sie die Panoramasicht auf die Skyline vom Empire State Building und spazieren Sie entlang des Highline Park. 2 Nächte im The Draper o.ä. (Kat. Standard) oder im Hyatt Centric Times Square o.ä. (Kat. Superior)

19 . Tag Rück- oder Weiterreise