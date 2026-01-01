Grand Hyatt Scottsdale Resort
Scottsdale
Beschreibung
Einleitung
Hochaufragende Palmen und vielfältige Kakteen säumen die Pool-Landschaft, die in den Golfferien in Arizona jederzeit zur Abkühlung und Erholung einlädt. Kleine Seen verteilen sich über das knapp elf Hektar grosse Anwesen des Golfhotel Hyatt Regency Resort & Spa und tragen zur idyllischen und entspannten Atmosphäre bei.
Die Aussicht über das Golfhotel Hyatt Regency Scottsdale Resort & Spa at Gainey Ranch mit farbenfrohen Gärten und der 27-Loch Gainey Ranch Golfanlage geniesst man je nach Zimmerlage von den privaten Balkonen der Unterkünfte oder, falls es etwas geräumiger sein soll, von den Suiten aus. Zur Entspannung während der Golfreisen nach Arizona empfiehlt sich ein Besuch im renommierten Spa.
Hochaufragende Palmen und vielfältige Kakteen säumen die Pool-Landschaft, die in den Golfferien in Arizona jederzeit zur Abkühlung und Erholung einlädt. Kleine Seen verteilen sich über das knapp elf Hektar grosse Anwesen des Golfhotel Hyatt Regency Resort & Spa und tragen zur idyllischen und entspannten Atmosphäre bei.
Am Horizont zeichnen sich die McDowell Mountains ab, auf die man vom Open-Air-Restaurant und von der Bar aus einen tollen Blick hat.
Die Aussicht über das Golfhotel Hyatt Regency Scottsdale Resort & Spa at Gainey Ranch mit farbenfrohen Gärten und der 27-Loch Gainey Ranch Golfanlage geniesst man je nach Zimmerlage von den privaten Balkonen der Unterkünfte oder, falls es etwas geräumiger sein soll, von den Suiten aus. Zur Entspannung während der Golfreisen nach Arizona empfiehlt sich ein Besuch im renommierten Spa.
Golfhotel Hyatt Regency Scottsdale inmitten der Wüste
Auch für den Erlebnisurlaub ist das Golfhotel in Arizona genau richtig, denn es ist der ideale Ausgangspunkt für Erkundungstouren in die umliegende Wüste.
Wer auf erfahrene Begleiter setzt, lernt versteckte Routen und spektakuläre Naturschauspiele kennen. In Arizona lässt es sich zudem gut auf den Spuren der Ureinwohner wandeln. Verschiedene Anlaufstellen wie das Heard Museum oder das Montezuma Castle National Monument geben Einblicke in die Geschichte der Navajos und anderer indianischer Völker.
Lage
Das Hyatt Regency Resort liegt wenige Fahrminuten von Scottsdale entfernt, vor einem eindrücklichen Wüstenpanorama und umgeben von mehreren Golfplätzen.
Angebot
Die Hotelanlage verfügt über 493 Zimmer, mehrere Restaurants, Café, Bars. Geschäfte, Fitnesscenter, Spa mit Sauna. Eine künstliche Lagune mit 10 Pools, Wasserrutsche und kleinem Sandstrand laden zum Baden ein. Zu den weiteren Annehmlichkeiten gehören Bibliothek, Geschäfte, Friseur-/Schönheitssalon, Kinderspielplatz und Businesscenter.
Zimmer
Die Hotelzimmer sind mit Bad/Dusche/WC etc Telefon, CD-Player, Radio, ISDN-Anschluss, Fernseher, Mikrowelle, Bügeleisen, Kaffee- und Teezubereitungsmöglichkeiten, Bademantel, WLAN, 24h Service, Satelliten-TV, Weckservice, Minibar und Safe ausgestattet.
Aktivitäten
Sport: Golfplatz, Segeln, Squash, Veloverleih, Wandern, Billard, Angeln, Volleyball, Racquet Ball, Sport, Minigolf, Kanusport, Bowling, Fitnesscenter, diverse Pools, Tennisplatz
Wellness: Spa & Wellnesscenter mit Massageangebote, Wellness- und Beautyanwendungen, Sauna und Whirlpool.
Wellness: Spa & Wellnesscenter mit Massageangebote, Wellness- und Beautyanwendungen, Sauna und Whirlpool.
Golf
Hyatt Scottsdale Regency Club.
Kulinarisches
Das Hotel verfügt über 3 Restaurants. Das „Southwest Bistro" ist ganztags geöffnet und bietet für jeden Geschmack etwas. Im „Alto" verwöhnt man Sie abends mit Italienischen
Spezialitäten und in der „Noh Sushi Bar" werden japanische Köstlichkeiten serviert.
Spezialitäten und in der „Noh Sushi Bar" werden japanische Köstlichkeiten serviert.
Preis auf Anfrage
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