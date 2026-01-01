Beschreibung

Lage Am nördlichen Rand von Scottsdale gelegen. Scottsdale Old Town mit seinen Restaurants und Geschäften ist in knapp 10 Minuten mit dem Auto erreichbar.

Angebot Ein Frühstücksraum, eine Bar, ein Aussenpool, ein Jacuzzi, ein Fitnessraum und eine kleine Gartenanlage stehen im Hotel zur Verfügung.