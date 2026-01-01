Sonesta Suites Scottsdale Gainey Ranch
Scottsdale
Beschreibung
Lage
Am nördlichen Rand von Scottsdale gelegen. Scottsdale Old Town mit seinen Restaurants und Geschäften ist in knapp 10 Minuten mit dem Auto erreichbar.
Angebot
Ein Frühstücksraum, eine Bar, ein Aussenpool, ein Jacuzzi, ein Fitnessraum und eine kleine Gartenanlage stehen im Hotel zur Verfügung.
Zimmer
Die 164 Suiten bestehen aus 1 oder 2 Schlafzimmern, einem kleinen Wohnzimmer mit Sofabett und einer Küche. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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