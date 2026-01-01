Hotel Valley Ho
Scottsdale
Beschreibung
Lage
Dieses moderne Hotel befindet sich in Old Town Scottsdale, nur wenige Gehminuten von zahlreichen Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten entfernt.
Angebot
Ein Restaurant, eine Bar, ein Aussenpool, ein Fitnessraum sowie Spa-Behandlungen gehören zu den Einrichtungen des Hotels.
Zimmer
Die 679 modernen, trendigen Zimmer sind mit Minibar, Kaffeekocher, Balkon oder Terrasse sowie gratis WLAN eingerichtet. Mini-Kühlschrank und Mikrowelle können gegen Gebühr gemietet werden.
Preis auf Anfrage
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