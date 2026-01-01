Beschreibung

Lage Am nördlichen Rand der Region Phoenix, im Ortsteil Desert Ridge, gelegen. Der Desert Ridge Marketplace mit Restaurants und Shops befindet sich 5 Fahrminuten entfernt.

Angebot Die Unterkunft verfügt über einen kleinen Lebensmittelladen, einen Pool-Grill, 2 Aussenpools, ein Jacuzzi, einen Wasserspielplatz, eine Gartenanlage mit Tischtennis und Shuffleboard, Paddle Tennis, Volleyball, einen Fitnessraum sowie einen Barbecue-Grill. Ein Golfplatz befindet sich nebenan.