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Marriott's Canyon Villas

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Phoenix

Die Ferienanlage eignet sich sehr für Familien und unabhängige Gäste.

Beschreibung

Lage
Am nördlichen Rand der Region Phoenix, im Ortsteil Desert Ridge, gelegen. Der Desert Ridge Marketplace mit Restaurants und Shops befindet sich 5 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Die Unterkunft verfügt über einen kleinen Lebensmittelladen, einen Pool-Grill, 2 Aussenpools, ein Jacuzzi, einen Wasserspielplatz, eine Gartenanlage mit Tischtennis und Shuffleboard, Paddle Tennis, Volleyball, einen Fitnessraum sowie einen Barbecue-Grill. Ein Golfplatz befindet sich nebenan.
Zimmer
Die Anlage besteht aus 252 Zimmern und Suiten. Die Zimmer sind mit Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffeekocher, Balkon und gratis WLAN ausgestattet. Die Suiten bieten 1-2 Schlafzimmer, ein separates Wohn-/Esszimmer und eine ausgestatte Küche.
Preis auf Anfrage

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