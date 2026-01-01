Marriott's Canyon Villas
Phoenix
Beschreibung
Lage
Am nördlichen Rand der Region Phoenix, im Ortsteil Desert Ridge, gelegen. Der Desert Ridge Marketplace mit Restaurants und Shops befindet sich 5 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Die Unterkunft verfügt über einen kleinen Lebensmittelladen, einen Pool-Grill, 2 Aussenpools, ein Jacuzzi, einen Wasserspielplatz, eine Gartenanlage mit Tischtennis und Shuffleboard, Paddle Tennis, Volleyball, einen Fitnessraum sowie einen Barbecue-Grill. Ein Golfplatz befindet sich nebenan.
Zimmer
Die Anlage besteht aus 252 Zimmern und Suiten. Die Zimmer sind mit Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffeekocher, Balkon und gratis WLAN ausgestattet. Die Suiten bieten 1-2 Schlafzimmer, ein separates Wohn-/Esszimmer und eine ausgestatte Küche.
Preis auf Anfrage
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