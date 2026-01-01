The Scott Resort & Spa
Scottsdale
Beschreibung
Lage
Dieses schicke Boutiquehotel liegt im Herzen von Scottsdale. Zum Flughafen von Phoenix sind es ca. 15 km. Die Scottsdale Fashion Square-Mall befindet sich gleich um die Ecke. Das Zentrum von Scottsdale liegt ebenfalls in Gehdistanz.
Angebot
ie gemütliche Lobby mit ihrem riesigen Cheminée und der Lounge lädt zum Verweilen ein, während das hervorragende italienische Restaurant «Taggia» die Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnt. Der sich in einer wunderschönen Gartenanlage befindende Pool rundet das einmalige Angebot dieses traumhaften Resorts ab.
Zimmer
Die 204 grosszügig und elegant eingerichteten Zimmer verfügen über alle erdenklichen Annehmlichkeiten und haben entweder einen Balkon oder einen Patio.
Preis auf Anfrage
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