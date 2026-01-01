Beschreibung

Lage Dieses schicke Boutiquehotel liegt im Herzen von Scottsdale. Zum Flughafen von Phoenix sind es ca. 15 km. Die Scottsdale Fashion Square-Mall befindet sich gleich um die Ecke. Das Zentrum von Scottsdale liegt ebenfalls in Gehdistanz.

Angebot ie gemütliche Lobby mit ihrem riesigen Cheminée und der Lounge lädt zum Verweilen ein, während das hervorragende italienische Restaurant «Taggia» die Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnt. Der sich in einer wunderschönen Gartenanlage befindende Pool rundet das einmalige Angebot dieses traumhaften Resorts ab.