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Andaz Scottsdale Resort & Bungalows

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Scottsdale

Der richtige Ort für Erholung und Entspannung.

Beschreibung

Lage
Dieses schicke Boutiquehotel liegt ca. 10 Fahrminuten nördlich von Old Town Scottsdale.
Angebot
Das Resort bietet ein Restaurant, eine Bar, eine Poolbar, 3 Aussenpools, einen Fitnessraum, Fitness- und Wellnesskurse, ein en Spa, eine grosse Gartenanlage mit Lounge und Feuerschalen. Gratis Fahrdienst in einem 3-Meilen Radius.
Zimmer
Die 185 Zimmer, Suiten und Bungalows sind über die schöne, weitläufige Anlage verteilt. In hellen, natürlichen Farben gehalten, bieten sie einen Kaffee-/Teekocher, einen Mini-Kühlschrank, Bademäntel, einen privaten Aussenbereich sowie WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage

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