Beschreibung

Lage Dieses schicke Boutiquehotel liegt ca. 10 Fahrminuten nördlich von Old Town Scottsdale.

Angebot Das Resort bietet ein Restaurant, eine Bar, eine Poolbar, 3 Aussenpools, einen Fitnessraum, Fitness- und Wellnesskurse, ein en Spa, eine grosse Gartenanlage mit Lounge und Feuerschalen. Gratis Fahrdienst in einem 3-Meilen Radius.