Andaz Scottsdale Resort & Bungalows
Scottsdale
Beschreibung
Lage
Dieses schicke Boutiquehotel liegt ca. 10 Fahrminuten nördlich von Old Town Scottsdale.
Angebot
Das Resort bietet ein Restaurant, eine Bar, eine Poolbar, 3 Aussenpools, einen Fitnessraum, Fitness- und Wellnesskurse, ein en Spa, eine grosse Gartenanlage mit Lounge und Feuerschalen. Gratis Fahrdienst in einem 3-Meilen Radius.
Zimmer
Die 185 Zimmer, Suiten und Bungalows sind über die schöne, weitläufige Anlage verteilt. In hellen, natürlichen Farben gehalten, bieten sie einen Kaffee-/Teekocher, einen Mini-Kühlschrank, Bademäntel, einen privaten Aussenbereich sowie WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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