Los Angeles Reisen

Wohl keine andere Stadt dieser Welt bietet mehr als Los Angeles. Egal ob Sie einer grossen Sportveranstaltung beiwohnen, durch einen Park schlendern, ein Museum besuchen, an einem Konzert teilnehmen oder die Architektur bestaunen möchten. Ferien in Los Angeles bieten Ihnen all dies und noch ganz viel mehr. Und nicht zu vergessen die Traumschmiede Hollywood, wo Sie bei einer Tour durch die Universal Studios ganz viel Spass, Spannung und Action erleben und einen Blick hinter die Kulissen der Filmindustrie werfen können. Lassen Sie sich auch einen Tag an einem der weltberühmten Strände wie Venice Beach nicht entgehen oder nutzen Sie Los Angeles als Startpunkt für eine Mietwagenrundreise durch den Westen der USA. Wir kennen die besten Unterkünfte aus eigener Erfahrung, profitieren Sie von unserem Know how und lassen Sie sich von unserem USA Team beraten!