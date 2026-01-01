Beschreibung

Lage Oberhalb von Santa Barbara gelegen mit wunderschönem Panoramablick auf den Pazifik und Santa Barbara. Die Mission von Santa Barbara kann in 15 Minuten zu Fuss erreicht werden. Zum Strand sind es ca. 10 Minuten mit dem Auto.

Angebot Die Unterkunft bietet eine weitläufige Gartenanlage, mehrere Restaurants und Bars, eine Lounge, einen Aussenpool, ein Spa, Tennisplätze, ein Fitnesscenter sowie einen Fahrradverleih. Ein Golfplatz befindet sich in ca. 3 km Entfernung. Zudem stellt das Hotel einen Fahrdienst innerhalb von 5 Meilen zur Verfügung.