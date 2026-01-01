Beschreibung

Lage Das Hotel befindet sich im Zentrum von Santa Barbara in unmittelbarer Nähe zahlreicher Restaurants, Bars, Cafés und Einkaufsmöglichkeiten. Der Strand und der Pier sind in ca. 10 Minuten zu Fuss erreichbar.

Angebot Ein Café und eine Bar sowie ein Fahrradverleih stehen zur Verfügung.