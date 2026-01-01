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Hotel Virginia Santa Barbara

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Santa Barbara

Schönes Boutiquehotel im Herzen von Santa Barbara, bestens geeignet für unabhängige Entdecker.

Beschreibung

Lage
Das Hotel befindet sich im Zentrum von Santa Barbara in unmittelbarer Nähe zahlreicher Restaurants, Bars, Cafés und Einkaufsmöglichkeiten. Der Strand und der Pier sind in ca. 10 Minuten zu Fuss erreichbar.
Angebot
Ein Café und eine Bar sowie ein Fahrradverleih stehen zur Verfügung.
Zimmer
Die 61 Zimmer sind modern und klassisch zugleich. Zur Ausstattung gehören ein Mini-Kühlschrank, ein Kaffeekocher sowie gratis WLAN.
Preis auf Anfrage

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