Simpson House Inn
Santa Barbara
Beschreibung
Lage
Die hübsche Oase im viktorianischen Stil liegt im ruhigen Quartier von Alameda Park. Zur Old Mission sind es ca. 15 Gehminuten, und den Strand erreichen Sie in gut 10 Minuten mit dem Auto.
Angebot
Ein Frühstücksraum, ein gepflegter Garten mit Sitzmöglichkeiten, eine Terrasse und eine kleine Bibliothek gehören zur Ausstattung. Zudem werden Spa-Behandlungen und Fahrräder zum Verleih angeboten. Keine Kinder erlaubt.
Zimmer
Die 8 Zimmer, 4 Cottages und 1 Bungalow sind in unterschiedlichen Stilen eingerichtet. Teilweise verfügen sie über Balkon oder Terrasse. WLAN gratis.
Preis auf Anfrage
Loading map...