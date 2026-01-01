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Simpson House Inn

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Santa Barbara

Ein Geheimtipp für Honeymooners und Paare, die einen ganz besonderen Aufenthalt verbringen möchten.

Beschreibung

Lage
Die hübsche Oase im viktorianischen Stil liegt im ruhigen Quartier von Alameda Park. Zur Old Mission sind es ca. 15 Gehminuten, und den Strand erreichen Sie in gut 10 Minuten mit dem Auto.
Angebot
Ein Frühstücksraum, ein gepflegter Garten mit Sitzmöglichkeiten, eine Terrasse und eine kleine Bibliothek gehören zur Ausstattung. Zudem werden Spa-Behandlungen und Fahrräder zum Verleih angeboten. Keine Kinder erlaubt.
Zimmer
Die 8 Zimmer, 4 Cottages und 1 Bungalow sind in unterschiedlichen Stilen eingerichtet. Teilweise verfügen sie über Balkon oder Terrasse. WLAN gratis.
Preis auf Anfrage

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