Beschreibung

Lage Die hübsche Oase im viktorianischen Stil liegt im ruhigen Quartier von Alameda Park. Zur Old Mission sind es ca. 15 Gehminuten, und den Strand erreichen Sie in gut 10 Minuten mit dem Auto.

Angebot Ein Frühstücksraum, ein gepflegter Garten mit Sitzmöglichkeiten, eine Terrasse und eine kleine Bibliothek gehören zur Ausstattung. Zudem werden Spa-Behandlungen und Fahrräder zum Verleih angeboten. Keine Kinder erlaubt.