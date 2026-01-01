Seacrest Oceanfront Hotel
Pismo Beach
Beschreibung
Lage
Auf den Klippen von Pismo Beach mit Aussicht auf den Pazifik und direktem Strandzugang liegt dieses Mittelklassehotel auf halbem Weg zwischen San Francisco und Los Angeles.
Angebot
Das Hotel verfügt über ein Restaurant und eine Bar, einen kleinen beheizbaren Aussenpool mit Meerblick, 3 Jacuzzis, BBQ-Grill und Terrasse mit Feuerstellen.
Zimmer
Die 158 hellen, gemütlichen Zimmer mit unterschiedlicher Aussicht verfügen über einen Kaffeekocher, Mini-Kühlschrank, Mikrowelle sowie gratis WLAN.
Preis auf Anfrage
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