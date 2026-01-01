Beschreibung

Lage Auf den Klippen von Pismo Beach mit Aussicht auf den Pazifik und direktem Strandzugang liegt dieses Mittelklassehotel auf halbem Weg zwischen San Francisco und Los Angeles.

Angebot Das Hotel verfügt über ein Restaurant und eine Bar, einen kleinen beheizbaren Aussenpool mit Meerblick, 3 Jacuzzis, BBQ-Grill und Terrasse mit Feuerstellen.