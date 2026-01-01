Beschreibung

Lage Das Luxusresort erstreckt sich über sechs Hektar am Mokapu Beach in Wailea an Mauis beliebter Südwestküste. Zum Kahului International Airport sind es etwa 27 km, bis zum Fischerstätchen Lahaina knapp 45 km.

Angebot 4 Restaurants, eine Loungebar und ein Snackshop sorgen für exklusive Gaumenfreuden. 5 Aussenpools, davon 3 Infinitypools und einer nur für Erwachsene, einen Spa-Bereich und ein grossangelegtes Fitnesscenter stehen den Gästen zudem zur Verfügung. Der Wailea Tennis Club mit 11 Plätzen befindet sich in der Nähe.