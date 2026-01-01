Trinco Blu by Cinnamon
Trincomalee
Beschreibung
Einleitung
Grosser Swimmingpool und separates Kinderbecken inmitten der schönen Anlage und harmonisches Spa mit Massagen und Wellnessbehandlungen. Das PADI-Tauchcenter bietet wunderschöne Schnorchel- und Tauchausflüge an (unter anderem Pigeon Island) und weiter gibt es eine Auswahl an Wassersport, wie Surfen, Wasserski, Bananenboot, Kajak sowie auch und Delfin- & Wahlbeobachtungstouren.
Lage
Direkt am breiten Sandstrand von Uppuveli gelegen. Wenige lokale Verpflegungsmöglichkeiten befinden sich in der Umgebung. Das Zentrum von Trincomalee liegt 10 Fahrminuten entfernt. Vom Colombo Flughafen erreichen Sie das Hotel mit dem Auto in ca. 6-7 Stunden. Ebenfalls gibt es Inlandflüge mit Cinnamon Air, 45 Minuten bis Trincomalee China Bay Airport und von da aus weitere 35 Fahrminuten zum Hotel.
Angebot
Zwei Restaurants und eine halboffene Bar. Das Hauptrestaurant «Captain’s Deck» bietet ein abwechslungsreiches Buffet und Live-Küche mit internationalen und srilankischen Speisen, und im Restaurant «The Crab» in Strandnähe mit Tischen unter freiem Himmel wird erstklassiger Fisch und Meeresfrüchte serviert.
Zimmer
Die 150 Zimmer sind sehr hell und schlicht eingerichtet. Alle Zimmer sind ausgestattet mit Badezimmer/Dusche, Balkon oder Terrasse, Klimaanlage, Deckenventilator, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Tee-/Kaffeekocher und Safe.
Balkon oder Terrasse mit malerischer Sicht auf den Ozean.
Die 150 Zimmer sind sehr hell und schlicht eingerichtet. Alle Zimmer sind ausgestattet mit Badezimmer/Dusche, Balkon oder Terrasse, Klimaanlage, Deckenventilator, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Tee-/Kaffeekocher und Safe.
Superior (43): 27 m² grosse Zimmer mit Balkon oder Terrasse und herrlicher Aussicht auf den Poolbereich und über die Anlage bis hin zum Meer.
Beach Chalet(36): 40 m² grosse Zimmer, welche sich in einer zweistöckigen Einheit direkt am Strand befinden.
Balkon oder Terrasse mit malerischer Sicht auf den Ozean.
Suite(2): die 54 m² grossen Suiten befinden sich im Hauptgebäude, je eine im Parterre und eine im ersten Stock, und verfügen zusätzlich über ein Wohnzimmer mit gemütlichen Sofas und einem Esstisch.
ab CHF 58.– / pro Person
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