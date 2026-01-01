Die 150 Zimmer sind sehr hell und schlicht eingerichtet. Alle Zimmer sind ausgestattet mit Badezimmer/Dusche, Balkon oder Terrasse, Klimaanlage, Deckenventilator, gratis Inter­net­­­zu­gang, Fernseher, Minibar, Tee-/Kaffeekocher und Safe.

Superior (43): 27 m² grosse Zimmer mit Balkon oder Terrasse und herrlicher Aussicht auf den Poolbereich und über die Anlage bis hin zum Meer.

Beach Chalet(36): 40 m² grosse Zimmer, welche sich in einer zweistöckigen Einheit direkt am Strand befinden.

Balkon oder Terrasse mit malerischer Sicht auf den Ozean.

Suite(2): die 54 m² grossen Suiten befinden sich im Hauptgebäude, je eine im Parterre und eine im ersten Stock, und verfügen zusätzlich über ein Wohnzimmer mit gemütlichen Sofas und einem Esstisch.