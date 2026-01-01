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Jungle Beach an Uga Experience

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Trincomalee

Ein Geheimtipp für Naturliebhaber, die Wert auf eine hochwertige Unterkunft legen. Die einzigartige Lage am traumhaften Strand und gleichzeitig in dichter Dschungel-Vegetation verspricht ein besonderes Erlebnis. Das Upgrade zur Jungle Cabin lohnt sich!

Beschreibung

Einleitung
Der naturbelassene Strand lädt zum Jogging oder für Spaziergänge ein. Diverse Wassersportaktivitäten können gebucht werden. Kajaks können gratis ausgeliehen werden. Schön angelegter Swimming­pool mit Liegeterrasse umgeben von Bäumen. Fitness­center und Spa. Das Hotel bietet ein breites Ausflugsangebot an.
Lage
An der noch weitgehend unberührten Ostküste Sri Lankas, am einsamen, kilometerlangen Sandstrand gelegen. Das kleine Fischerdorf Kuchchaveli liegt einige Kilometer entfernt. Es befinden sich keine Restaurants oder Ein­kaufs­läden in der Nähe. Das Resort liegt rund 35 km nördlich der Hafenstadt Trincomalee. Die Transferzeit zum internatio­nalen Flughafen Colombo beträgt ungefähr 5 ½ Stunden. Cinnamon Air fliegt täglich von/nach Colombo. Weitere Infor­mationen und Details geben wir gerne auf Anfrage bekannt.
Angebot
Das Open-Air-Restaurant bietet kuli­nari­sche Köstlichkeiten der westlichen und asiatischen Küche. An der Strandbar gibt es leckere Cocktails und kleine Gerichte für Zwischendurch. Es finden auch regelmässige Barbecues am Strand statt. Gemütliche Bar beim Swimmingpool.
Zimmer

Auf einer Landzunge in einer Man­gro­ven- und Dünenlandschaft verteilen sich die 48 Bun­ga­lows auf einer riesigen Grundstücksfläche. Auf der vorderen Seite grenzt das Jungle Beach Resort an den traum­­haften Sandstrand mit dem türkisblauen Meer. Dschungel­feeling kommt im Innern der Anlage auf, wo besonders morgens und abends viele, exotische Vogelarten zu beobachten sind. Alle Bungalows sind im Cottage-Stil mit palmstrohgedecktem Dach, sehr geräumig und ­elegant eingerichtet und harmonieren fantastisch mit der natürlichen Umgebung.

Sie sind mit Klima­anlage, Decken­ven­tilator, Telefon, gratis Inter­net­zu­gang, Fern­seher, iPod-Docking­station, Minibar, Kaffee-/Tee­kocher ausgestattet.
Lagoon Cabin (19): Cirka 63 m² gross (inkl. Aussenfläche) in doppelstöckigen Bunga­lows, nahe der Lagune und Strasse gelegen mit Terrasse oder Balkon.
Jungle Cabin (13): Einzeln stehende, 76 m² grosse Bunga­lows, herrlich in die dschungelartige Landschaft integriert, mit Terrasse und Liegen.
Beach Cabin (14): Gleich wie Jungle Cabin, in den Dünen gelegen mit eigenem Weg der direkt zum Strand führt.
Jungle Cluster Cabin (3): Etwas grösser als die Jungle Cabins (80 m²) und sie gruppieren sich um einen privaten Swimmingpool mit Liege­terrasse mitten im Grünen. Sie sind von einer Bam­­buswand umgeben, um eine höhere Privatsphäre zu gewährleisten.

ab CHF 99.– / pro Person

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