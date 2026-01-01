Jungle Beach an Uga Experience
Trincomalee
Beschreibung
Einleitung
Der naturbelassene Strand lädt zum Jogging oder für Spaziergänge ein. Diverse Wassersportaktivitäten können gebucht werden. Kajaks können gratis ausgeliehen werden. Schön angelegter Swimmingpool mit Liegeterrasse umgeben von Bäumen. Fitnesscenter und Spa. Das Hotel bietet ein breites Ausflugsangebot an.
Lage
An der noch weitgehend unberührten Ostküste Sri Lankas, am einsamen, kilometerlangen Sandstrand gelegen. Das kleine Fischerdorf Kuchchaveli liegt einige Kilometer entfernt. Es befinden sich keine Restaurants oder Einkaufsläden in der Nähe. Das Resort liegt rund 35 km nördlich der Hafenstadt Trincomalee. Die Transferzeit zum internationalen Flughafen Colombo beträgt ungefähr 5 ½ Stunden. Cinnamon Air fliegt täglich von/nach Colombo. Weitere Informationen und Details geben wir gerne auf Anfrage bekannt.
Angebot
Das Open-Air-Restaurant bietet kulinarische Köstlichkeiten der westlichen und asiatischen Küche. An der Strandbar gibt es leckere Cocktails und kleine Gerichte für Zwischendurch. Es finden auch regelmässige Barbecues am Strand statt. Gemütliche Bar beim Swimmingpool.
Zimmer
Sie sind mit Klimaanlage, Deckenventilator, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, iPod-Dockingstation, Minibar, Kaffee-/Teekocher ausgestattet.
Auf einer Landzunge in einer Mangroven- und Dünenlandschaft verteilen sich die 48 Bungalows auf einer riesigen Grundstücksfläche. Auf der vorderen Seite grenzt das Jungle Beach Resort an den traumhaften Sandstrand mit dem türkisblauen Meer. Dschungelfeeling kommt im Innern der Anlage auf, wo besonders morgens und abends viele, exotische Vogelarten zu beobachten sind. Alle Bungalows sind im Cottage-Stil mit palmstrohgedecktem Dach, sehr geräumig und elegant eingerichtet und harmonieren fantastisch mit der natürlichen Umgebung.
Sie sind mit Klimaanlage, Deckenventilator, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, iPod-Dockingstation, Minibar, Kaffee-/Teekocher ausgestattet.
Lagoon Cabin (19): Cirka 63 m² gross (inkl. Aussenfläche) in doppelstöckigen Bungalows, nahe der Lagune und Strasse gelegen mit Terrasse oder Balkon.
Jungle Cabin (13): Einzeln stehende, 76 m² grosse Bungalows, herrlich in die dschungelartige Landschaft integriert, mit Terrasse und Liegen.
Beach Cabin (14): Gleich wie Jungle Cabin, in den Dünen gelegen mit eigenem Weg der direkt zum Strand führt.
Jungle Cluster Cabin (3): Etwas grösser als die Jungle Cabins (80 m²) und sie gruppieren sich um einen privaten Swimmingpool mit Liegeterrasse mitten im Grünen. Sie sind von einer Bambuswand umgeben, um eine höhere Privatsphäre zu gewährleisten.
ab CHF 99.– / pro Person
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