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Cinnamon Citadel

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Kandy

Beschreibung

Einleitung
Diese Anlage verfügt über total 119 Zimmer und befindet sich etwas ausserhalb der Stadt Kandy. Die 39 m² grossen Superior Zimmer sind auf drei verschiedene Flügel aufgeteilt, die 24 Deluxe Zimmer mit einer Grösse von 52 m² befinden sich im neueren Hotelflügel. Alle Zimmer bieten entweder Garten- oder Flusssicht. Die Anlage liegt traum­haft direkt am Fluss,. Sie können eine tolle Aussicht vom Pool oder vom Haupt­restaurant und der Terrasse aus geniessen. Das Hotel verfügt zudem über ein gemütliches Café und eine Bar.
ab CHF 67.– / pro Person

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