Cinnamon Citadel
Kandy
Beschreibung
Einleitung
Diese Anlage verfügt über total 119 Zimmer und befindet sich etwas ausserhalb der Stadt Kandy. Die 39 m² grossen Superior Zimmer sind auf drei verschiedene Flügel aufgeteilt, die 24 Deluxe Zimmer mit einer Grösse von 52 m² befinden sich im neueren Hotelflügel. Alle Zimmer bieten entweder Garten- oder Flusssicht. Die Anlage liegt traumhaft direkt am Fluss,. Sie können eine tolle Aussicht vom Pool oder vom Hauptrestaurant und der Terrasse aus geniessen. Das Hotel verfügt zudem über ein gemütliches Café und eine Bar.
ab CHF 67.– / pro Person
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