Beschreibung

Einleitung Wunderschöner 16 Meter langer Infinity-Pool in tropischer Umgebung. Das Hotel bietet ausserdem Yoga-Stunden sowie Meditation an und verfügt über einen kleinen Kino-Saal. Das Herzstück der Anlage ist der dreistöckige Spa – der grösste Sri Lankas – mit einem breiten Spektrum an Wellness und Ayurveda Behandlungen & Paketen, sowie einer Hydrotherapie-Einrichtung (Sauna, Salzbad, Dampfbad). In der unmittelbaren Umgebung befindet sich eine Vielzahl von Spazier- und Wanderpfade, das Hotel bietet zudem auch ein vielfältiges Ausflugsangebot an. Kein Internet verfügbar in allen öffentlichen Bereichen.

Lage Im zentralen Hochland der Insel, zwischen der Knuckles Bergkette und Kandy gelegen. Das Hotel befindet sich auf einer ehemaligen Teeplantage und ist umgeben von 116 Hektaren Natur, inklusive 300 Meter Flussufer. Die Stadt Kandy liegt ca. 1 Stunde entfernt, den internationalen Flughafen Colombo erreicht man per Auto in 4 bis 5 Stunden.

Angebot Erhöhtes Restaurant mit Fensterfronten auf allen Seiten. Die Gourmet-Wellness Küche basiert auf der ayurvedischen Philosophie «Rasa Haya» (sechs Geschmacksrichtungen), welche alle für den Körper wichtigen Nährstoffe kombiniert. Die Gerichte werden auf jeden Gast persönlich abgestimmt, für Balance, Harmonie und Wohlgefühl.