Die 9 wunderschönen Villen sind umgeben von fantastischer Natur mitten im Dschungel. Alle sind sehr komfortabel und hell ausgestattet mit gratis Internetzugang, Klimaanlage, Deckenventilator, Telefon, iPad, Minibar, Kaffeemaschine/Teekocher, Safe und Föhn. Die Aussenbereiche der Villen beherbergen einen eigenen Salzwasserpool, eine grosszügige Veranda sowie einen schönen Garten. Alle Badezimmer sind mit einer grossen Regendusche ausgestattet.

Contemporary Villa (7): 115 m² grosse Villen (inkl. Aussenbereich) mit moderner, durchdachter Einrichtung.

Die grossen Schiebetüren trennen das Schlafgemach vom 64 m² grossen Aussenbereich mit Garten und 18 m² grossem privatem Pool.

Die beiden Colonial Mansions liegen erhöht über dem Restaurant und Poolbereich mit wunderbarer Aussicht. Sie verfügen über einen riesigen Garten und einen gemeinsamen Swimmingpool mit 86 m², sowie grosse offene Badezimmer mit Badewanne.

Colonial Mansion 1-Bedroom (1): Grosszügige Villa mit insgesamt 462 m² Fläche, davon 118 m² Innenbereich.

Colonial Mansion 2-Bedroom (1): 2 Schlafzimmer auf insgesamt 485 m², der Innenbereich umfasst 180 m².