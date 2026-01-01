Haritha Villas & Spa
Hikkaduwa
Beschreibung
Einleitung
Grosser Salzwasserpool, perfekt um sich abzukühlen. Im erstklassigen Jungle Spa werden Massagen sowie weitere Wellnessangebote nach Ayurveda-Prinzip angeboten, es steht sogar exklusiv ein Ayurveda Arzt für Gäste zur Verfügung. Ebenfalls gibt es ein 24h-Fitnesscenter, Yoga und Meditation. Ein persönlicher Butler organisiert auch Ausflüge in Region.
Lage
Das Resort ist an einem Hang umgeben von üppiger Flora gelegen. Vögel, Warane, Geckos wie auch Affen leben im Dschungel rundherum. Mit dem kostenlosen Tuk Tuk Shuttleservice erreichen Sie in 5 Minuten den nahen Strand. Die Stadt Hikkaduwa ist in 10-15 Fahrminuten erreichbar. Die Transferzeit zum Flughafen in Colombo dauert ca. 2 Stunden.
Angebot
Im Luxusrestaurant des Hotels werden Ihnen aus frischesten Zutaten exquisite lokale und auch internationale Gerichte nach Ihren Vorlieben oder nach ayurvedischen Massstäben gezaubert. Die ausgezeichneten Cocktails, die persönlich für jeden Gast kreiert werden, machen Ihr Abendessen zum Erlebnis.
Zimmer
Die 9 wunderschönen Villen sind umgeben von fantastischer Natur mitten im Dschungel. Alle sind sehr komfortabel und hell ausgestattet mit gratis Internetzugang, Klimaanlage, Deckenventilator, Telefon, iPad, Minibar, Kaffeemaschine/Teekocher, Safe und Föhn. Die Aussenbereiche der Villen beherbergen einen eigenen Salzwasserpool, eine grosszügige Veranda sowie einen schönen Garten. Alle Badezimmer sind mit einer grossen Regendusche ausgestattet.
Die grossen Schiebetüren trennen das Schlafgemach vom 64 m² grossen Aussenbereich mit Garten und 18 m² grossem privatem Pool.
Die 9 wunderschönen Villen sind umgeben von fantastischer Natur mitten im Dschungel. Alle sind sehr komfortabel und hell ausgestattet mit gratis Internetzugang, Klimaanlage, Deckenventilator, Telefon, iPad, Minibar, Kaffeemaschine/Teekocher, Safe und Föhn. Die Aussenbereiche der Villen beherbergen einen eigenen Salzwasserpool, eine grosszügige Veranda sowie einen schönen Garten. Alle Badezimmer sind mit einer grossen Regendusche ausgestattet.
Contemporary Villa (7): 115 m² grosse Villen (inkl. Aussenbereich) mit moderner, durchdachter Einrichtung.
Die grossen Schiebetüren trennen das Schlafgemach vom 64 m² grossen Aussenbereich mit Garten und 18 m² grossem privatem Pool.
Die beiden Colonial Mansions liegen erhöht über dem Restaurant und Poolbereich mit wunderbarer Aussicht. Sie verfügen über einen riesigen Garten und einen gemeinsamen Swimmingpool mit 86 m², sowie grosse offene Badezimmer mit Badewanne.
Colonial Mansion 1-Bedroom (1): Grosszügige Villa mit insgesamt 462 m² Fläche, davon 118 m² Innenbereich.
Colonial Mansion 2-Bedroom (1): 2 Schlafzimmer auf insgesamt 485 m², der Innenbereich umfasst 180 m².
ab CHF 331.– / pro Person
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