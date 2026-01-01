Das kleine Resort verfügt über 16 ex­klu­sive und individuell gestaltete Suiten und Villen, die mit authentischen Kunstwerken und Antiquitäten aus der Umgebung mit viel Liebe zum Detail gestaltet sind und viel Atmosphäre versprühen. Die grosszügigen Suiten sind ausgestattet mit Klimaanlage, Deckenventilator, Telefon, Fern­seher, DVD-Player, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Bade­zimmer mit Whirlpool und separater Dusche.

Shanthi (6): ca. 110 m² grosse Suite (inkl. Aussenbereich) nach einer Göttlichkeit der Hindu-Mythologie benannt.

Sie liegen im Parterre und verfügen über einen Innenhof mit Plunge Pool.

Sagara (5): Gleich wie Shanthi, jedoch im 1. Stock gelegen mit Balkon und schöner Meersicht (teilweise durch Pflanzen eingeschränkt). Whirlpool in halboffenen Badezim­mer.