Aditya Resort
Hikkaduwa
Beschreibung
Einleitung
Strandspaziergänge zählen zu den beliebtesten Aktivitäten im Aditya. Schöner Poolbereich, der zum Entspannen einlädt. Massagen werden von professionellen Therapeuten im schönen Spa angeboten. Zudem können auf Wunsch Yogalektionen oder Kochkurse organisiert werden. Zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten werden individuell angeboten, dazu zählen klassische Besichtigungsprogramme oder auch Walbeobachtungen (saisonal).
Lage
Am breiten, unberührten Sandstrand zwischen Hikkaduwa und der historischen Stadt Galle gelegen. Im rund 15 Fahrminuten entfernten Hikkaduwa hat es zahlreiche Restaurants und Geschäfte. Die etwa 25 Autominuten entfernte Stadt Galle ist bekannt für ihr niederländisches Fort und ihre charmante, koloniale Altstadt. Den Flughafen Colombo erreicht man auf der einzigen Autobahn des Landes in ca. 2 ½ Stunden.
Angebot
Im Aditya werden Sie kulinarisch nach Strich und Faden verwöhnt. Sei dies im zum Garten hin halboffenen Restaurant oder an jedem beliebigen anderen Ort des Resorts inklusive Strand. Spezialität des Hauses sind frische Fischspezialitäten und Seafood, aber selbstverständlich werden auch Köstlichkeiten aus der internationalen und landestypischen Küche angeboten. Eine Bar sorgt für Erfrischungen tagsüber oder zaubert exotische Cocktails bei Sonnenuntergang.
Zimmer
Das kleine Resort verfügt über 16 exklusive und individuell gestaltete Suiten und Villen, die mit authentischen Kunstwerken und Antiquitäten aus der Umgebung mit viel Liebe zum Detail gestaltet sind und viel Atmosphäre versprühen. Die grosszügigen Suiten sind ausgestattet mit Klimaanlage, Deckenventilator, Telefon, Fernseher, DVD-Player, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Badezimmer mit Whirlpool und separater Dusche.
Sie liegen im Parterre und verfügen über einen Innenhof mit Plunge Pool.
Das kleine Resort verfügt über 16 exklusive und individuell gestaltete Suiten und Villen, die mit authentischen Kunstwerken und Antiquitäten aus der Umgebung mit viel Liebe zum Detail gestaltet sind und viel Atmosphäre versprühen. Die grosszügigen Suiten sind ausgestattet mit Klimaanlage, Deckenventilator, Telefon, Fernseher, DVD-Player, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Badezimmer mit Whirlpool und separater Dusche.
Shanthi (6): ca. 110 m² grosse Suite (inkl. Aussenbereich) nach einer Göttlichkeit der Hindu-Mythologie benannt.
Sie liegen im Parterre und verfügen über einen Innenhof mit Plunge Pool.
Sagara (5): Gleich wie Shanthi, jedoch im 1. Stock gelegen mit Balkon und schöner Meersicht (teilweise durch Pflanzen eingeschränkt). Whirlpool in halboffenen Badezimmer.
ab CHF 105.– / pro Person
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