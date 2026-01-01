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Aditya Resort

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Hikkaduwa

Ein einzigartiges Boutique Hotel mit einer ausgezeichneten Küche. «Nichts ist unmöglich» – so lautet die Devise der Mitarbeitenden, die stets bemüht sind, den Gästen jeden Wunsch von den Augen zu lesen.

Beschreibung

Einleitung
Strandspaziergänge zählen zu den beliebtesten Aktivitäten im Aditya. Schöner Pool­bereich, der zum Entspannen einlädt. Massagen werden von professionellen Thera­peuten im schönen Spa an­geboten. Zudem können auf Wunsch Yoga­lektionen oder Koch­kurse organisiert werden. Zahl­reiche Ausflugs­möglich­keiten werden indivi­duell angeboten, dazu zählen klassische Besich­­tigungs­­pro­gramme oder auch Walbeo­bachtungen (saisonal).
Lage
Am breiten, unberührten Sandstrand zwischen Hi­kka­duwa und der historischen Stadt Galle gelegen. Im rund 15 Fahr­minuten entfernten Hikkaduwa hat es zahl­reiche Res­tau­rants und Geschäfte. Die etwa 25 Auto­minuten entfernte Stadt Galle ist bekannt für ihr niederländisches Fort und ihre charmante, koloniale Altstadt. Den Flughafen Colombo er­reicht man auf der einzigen Auto­bahn des Lan­des in ca. 2 ½ Stunden.
Angebot
Im Aditya werden Sie kulinarisch nach Strich und Faden verwöhnt. Sei dies im zum Garten hin halboffenen Restaurant oder an jedem beliebigen anderen Ort des Resorts inklusive Strand. Spezialität des Hauses sind frische Fischspezialitäten und Seafood, aber selbstverständlich werden auch Köstlich­keiten aus der internationalen und landestypischen Küche angeboten. Eine Bar sorgt für Er­frisch­ungen tagsüber oder zaubert exotische Cocktails bei Son­nen­­untergang.
Zimmer

Das kleine Resort verfügt über 16 ex­klu­sive und individuell gestaltete Suiten und Villen, die mit authentischen Kunstwerken und Antiquitäten aus der Umgebung mit viel Liebe zum Detail gestaltet sind und viel Atmosphäre versprühen. Die grosszügigen Suiten sind ausgestattet mit Klimaanlage, Deckenventilator, Telefon, Fern­seher, DVD-Player, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Bade­zimmer mit Whirlpool und separater Dusche.
Shanthi (6): ca. 110 m² grosse Suite (inkl. Aussenbereich) nach einer Göttlichkeit der Hindu-Mythologie benannt.

Sie liegen im Parterre und verfügen über einen Innenhof mit Plunge Pool.
Sagara (5): Gleich wie Shanthi, jedoch im 1. Stock gelegen mit Balkon und schöner Meersicht (teilweise durch Pflanzen eingeschränkt). Whirlpool in halboffenen Badezim­mer.

ab CHF 105.– / pro Person

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