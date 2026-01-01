Das Hotel liegt ideal inmitten des Stadtzentrums und erlaubt daher, sämtliche Sehenswürdigkeiten innerhalb weniger Gehminuten zu erreichen.

Zum Hotel gehört ein Fitnesscenter, ein Restaurant, ein Café und eine Bar. Gäste des Hotels können die kostenpflichtigen Parkplätze des Hotels benutzen.

Die unterschiedlichen Zimmerkategorien sind auf den verschiedenen Etagen verteilt. Die Superior Zimmer sind auf der Etage 2 bis 11, die King Suiten auf den Etagen 5 bis 8, die Deluxe Zimmer auf den Etagen 12 bis 14 und zuoberst im Gebäude befinden sich die Executive Zimmer.