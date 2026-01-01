Beschreibung

Lage Rund 5 Gehminuten trennen das Orari B&B vom Stadtzentrum. Vis-à-vis des Hotels befindet sich das Kunstmuseum und in der Nähe ist das Canterbury Museum. Der Hagley Park mit seinen vielen Spaziermöglichkeiten befindet sich um die Ecke.

Angebot Den Gästen steht ein Esszimmer sowie ein Aufenthaltsraum im öffentlichen Bereich des B&B zur Verfügung. Das köstliche Frühstück wird morgens jeweils im Esszimmer serviert und ist im Preis inbegriffen. Alle Zimmer verfügen über einen direkten Zugang von Aussen.