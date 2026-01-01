Beschreibung

Lage Die 10 Südinsel Pure Pods liegen an der Ostküste zwischen Kaikoura und Christchurch, auf der Akaroa Halbinsel, in Cromwell und auf Stewart Island. Sie befinden sich jedoch nicht direkt an der Strasse oder beim Parkplatz, sondern inmitten schönster Natur und sind nur über einen kleinen Pfad, in rund 10–15 Gehminuten zu erreichen. Die beiden Pure Pods auf Stewart Island liegen 4.5 Kilometer vom Hauptort Oban entfernt. Ein Transfer sowie Roller oder Mietwagen sind auf der Insel verfügbar.

Angebot Die Pure Pods sind für Selbstversorger geeignet, die entweder die Zutaten für ihre Mahlzeiten mitbringen oder aber das Halbpension-Paket buchen, bei welchem ein Korb mit verschiedenen Zutaten bei Ankunft im Pod bereitsteht. Zu jedem Pure Pod gehört jeweils ein kostenloser Parkplatz.

Zimmer Jeder Pure Pod befindet sich an einer aussergewöhnlichen Lage und mit einer spektakulären Aussicht. Kein Pure Pod ist wie der andere und so verfügt jeder über das eine oder andere spezielle Extra. Aber alle Pure Pods verfügen über ein Bett, ein geräumiges Badezimmer sowie eine Küche und eine Veranda. Die Häuser sind komplett verglast, um den Blick auf die Natur nicht zu trüben. Wer morgens ausschlafen möchte, kann die Fenster verdunkeln. Die beiden Pure Pods auf Stewart Island sind zusätzlich mit Infrarot Lampen ausgestattet, welche eine ungestörte Kiwi Sichtung ermöglichen.