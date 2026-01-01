The George Hotel
Christchurch
Beschreibung
Lage
Das George Hotel liegt direkt neben dem Hagley Park und bietet tolle Ausblicke auf den Avon River. Die Innenstadt und der botanische Garten sind in wenigen Gehminuten erreichbar.
Angebot
Im Hotel befindet sich das «50 Bistro», eines der besten Restaurants in Christchurch, wo nebst den Hauptmahlzeiten auch Hightea serviert wird. Für aktive Gäste steht ein Fitnessraum zur Verfügung und 4 E-Bikes mit Helm können gegen einen kleinen Betrag ausgeliehen werden. Zudem stehen kostenloses WLAN, kostenlose Parkplätze, Waschmaschine und Tumbler sowie auf Anfrage Yogamatten zur Verfügung.
Zimmer
Alle 53 Zimmer sind sehr elegant und mit modernen Designer-Möbeln eingerichtet. Einige Zimmer verfügen über eine Dusche, andere über eine Badewanne. Die Premium Executive Zimmer bieten eine schöne Aussicht auf den Hagley Park. Die Junior Suiten und Park Suiten sind zudem etwas geräumiger und auf einer höheren Etage gelegen.
Preis auf Anfrage
Loading map...