Beschreibung

Lage Das George Hotel liegt direkt neben dem Hagley Park und bietet tolle Ausblicke auf den Avon River. Die Innenstadt und der botanische Garten sind in wenigen Gehminuten erreichbar.

Angebot Im Hotel befindet sich das «50 Bistro», eines der besten Restaurants in Christchurch, wo nebst den Hauptmahlzeiten auch Hightea serviert wird. Für aktive Gäste steht ein Fitnessraum zur Verfügung und 4 E-Bikes mit Helm können gegen einen kleinen Betrag ausgeliehen werden. Zudem stehen kostenloses WLAN, kostenlose Parkplätze, Waschmaschine und Tumbler sowie auf Anfrage Yogamatten zur Verfügung.