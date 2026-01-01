Novotel Auckland Airport
Auckland - Mangere
Beschreibung
Lage
Das Hotel liegt direkt beim Internationalen Terminal vom Auckland Flughafen. Bis ins Stadtzentrum sind es ca. 30 Fahrminuten.
Angebot
Ein Restaurant und eine Bar sorgen rund um die Uhr für Ihr leibliches Wohl. Weiter steht den Gästen ein Fitnesscenter und täglich 30 Minuten WLAN zur Verfügung.
Zimmer
Die 263 Zimmer und Suiten sind modern eingerichtet und verfügen über ein grosses Badezimmer, einen Fernseher, ein Telefon, einen Schreibtisch sowie eine Tee-/Kaffeestation.
Preis auf Anfrage
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