Beschreibung

Lage Das Hotel liegt direkt beim Internationalen Terminal vom Auckland Flughafen. Bis ins Stadtzentrum sind es ca. 30 Fahrminuten.

Angebot Ein Restaurant und eine Bar sorgen rund um die Uhr für Ihr leibliches Wohl. Weiter steht den Gästen ein Fitnesscenter und täglich 30 Minuten WLAN zur Verfügung.