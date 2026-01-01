Im pulsierenden Viertel Britomart gelegen und unweit trendiger Restaurants und Bars, bietet das Adina eine stilvolle Unterkunft unweit der bekannten Queen Street. Die geräumigen Zimmer sind perfekt geeignet für einen längeren Aufenthalt in Auckland.

Das Hotel bietet eine Bar und ein Restaurant, das von Montag bis Samstag für Abendessen und täglich für Frühstück und Mittagessen geöffnet ist. WLAN ist kostenlos für zwei Geräte pro Zimmer. Eine Upgrade-Option auf vier Geräte pro Zimmer kann vor Ort gegen eine Gebühr zusätzlich erworben werden. Ein Fitnesscenter steht den Gästen auch zur Verfügung.