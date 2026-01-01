SO/ Auckland
Auckland
Beschreibung
Lage
Das SO/Auckland liegt mitten in der Stadt im Britomart Stadtviertel. Zwei Querstrassen weiter liegt der Hafen von Auckland, wo sich das Fährenterminal für alle Ausflugschiffe, sowie für die Fähre nach Waiheke Island befindet. Die Queen Street mit zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten befindet sich in Gehdistanz.
Angebot
Wellness-Liebhaber können sich im hoteleigenen Spa verwöhnen lassen. Zum Hotel gehören das Asien Restaurant «Harbour Society», das «Café Javalab», die Lobbybar «MIXO» und die «HI SO Bar», eine angesagte Rooftop Bar mit wunderschöner Aussicht über die Stadt und den Hafen. Im ganzen Hotel geniessen Sie kostenloses WLAN.
Zimmer
Die geräumigen Zimmer und Suiten haben alle Stadt- oder Meerblick. Alle Badezimmer verfügen über eine separate Regendusche und eine Badewanne. Die Cozy Zimmer sind etwas grösser. Das Club Zimmer und die Club Suite verfügen zusätzlich über einen Wohnbereich sowie den Zugang zum «Club Signature». Zu der Zimmerausstattung gehören nebst den üblichen Annehmlichkeiten auch eine kostenlose alkoholfreie Minibar und eine Nespresso-Kaffeemaschine.
ab CHF 229.– / pro Person
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