Beschreibung

Lage Das SO/Auckland liegt mitten in der Stadt im Britomart Stadtviertel. Zwei Querstrassen weiter liegt der Hafen von Auckland, wo sich das Fährenterminal für alle Ausflugschiffe, sowie für die Fähre nach Waiheke Island befindet. Die Queen Street mit zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten befindet sich in Gehdistanz.

Angebot Wellness-Liebhaber können sich im hoteleigenen Spa verwöhnen lassen. Zum Hotel gehören das Asien Restaurant «Harbour Society», das «Café Javalab», die Lobbybar «MIXO» und die «HI SO Bar», eine angesagte Rooftop Bar mit wunderschöner Aussicht über die Stadt und den Hafen. Im ganzen Hotel geniessen Sie kostenloses WLAN.