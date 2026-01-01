M Social Hotel
Auckland
Beschreibung
Lage
Das M Social Hotel befindet sich direkt gegenüber vom Hafen von Auckland, von wo die Fähren nach Waiheke Island und Devonport ablegen. Zur Queen Street und zum Skytower sind es rund 10 Gehminuten.
Angebot
Das M Social bietet eine Lobby, eine Bar, ein Restaurant mit Show-Küche, in welcher die Gäste den Köchen über die Schulter schauen können, sowie einen Fitnessraum. Die Gäste des M Social geniesssen im ganzen Hotel kostenloses WLAN und Harry, der Zimmerservice Roboter, erfüllt Ihnen jeden Wunsch.
Zimmer
Die Zimmer des M Social sind alle sehr modern eingerichtet, in hellen Farben gehalten und bieten die üblichen Annehmlichkeiten wie Klimaanlage, Fernseher, Telefon und Safe. Die Social Zimmer sind auf der Etage zwei bis fünf zu finden und die Social View Zimmer ab der sechsten Etage aufwärts. Diese bieten einen schönen Ausblick über den Hafen. Die Harbour Suiten sind doppelt so gross wie die restlichen Zimmer und verfügen über ein sehr geräumiges Badezimmer.
Preis auf Anfrage
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