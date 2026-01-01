Beschreibung

Lage Das M Social Hotel befindet sich direkt gegenüber vom Hafen von Auckland, von wo die Fähren nach Waiheke Island und Devonport ablegen. Zur Queen Street und zum Skytower sind es rund 10 Gehminuten.

Angebot Das M Social bietet eine Lobby, eine Bar, ein Restaurant mit Show-Küche, in welcher die Gäste den Köchen über die Schulter schauen können, sowie einen Fitnessraum. Die Gäste des M Social geniesssen im ganzen Hotel kostenloses WLAN und Harry, der Zimmerservice Roboter, erfüllt Ihnen jeden Wunsch.