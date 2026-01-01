In hellen, frischen Farben eingerichtete Zimmer mit Pastelltönen und Holzelementen verteilen sich auf zwei Halbkreise. 115 Superiorzimmer mit Garten- oder Meersicht (35 m2) mit halboffenem Badezimmer, Dusche, WC, Haarfön, Deckenventilator, Klimaanlage, TV, Telefon, WiFi kostenfrei, Safe, Minikühlschrank, Tee- und Kaffeekocher, Balkon oder Terrasse. 21 Couple Deluxezimmer (40 m2, 1. Stock), 14 Couple Junior Beachfront Suiten (50 m2, Parterre) und 9 Couple Privilege Suiten (40 m2, 2.

Stock) mit Sicht in Richtung Meer oder direkter Strandlage sind nur für Erwachsene reserviert. Die Privilege Suiten haben zusätzlich einen Jacuzzi auf der Terrasse. 21 Family Zimmer (45 m2) im Parterre bieten Platz für bis zu 4 Personen. 14 Family Deluxe Zimmer (50 m2) haben ein zweites, separates Zimmer und Bad für die Kinder. 20 Family Apartments (80 m2, zwei Zimmer verbunden über den Eingangsbereich).