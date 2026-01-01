Zilwa Attitude
Calodyne
Beschreibung
Einleitung
Rezeption, Hauptrestaurant, 3 à la carte Restaurants, Strandrestaurant (abends nur zugänglich für Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren), Taba-J Snackbar, Kot Nou (mauritisches Restaurant), BBQ Mittagessen auf der Gran Zil hoteleigenen Insel (wetterabhängig), 4 Pools, Spa- und Wellnessbereich, Konferenzräume, WiFi kostenfrei.
Angebot
Das Spa "POZ" bietet 8 Behandlungsräume, Relax Pool, Dampfbad, Massagebehandlungen auf der hoteleigenen Insel.
Zimmer
In hellen, frischen Farben eingerichtete Zimmer mit Pastelltönen und Holzelementen verteilen sich auf zwei Halbkreise. 115 Superiorzimmer mit Garten- oder Meersicht (35 m2) mit halboffenem Badezimmer, Dusche, WC, Haarfön, Deckenventilator, Klimaanlage, TV, Telefon, WiFi kostenfrei, Safe, Minikühlschrank, Tee- und Kaffeekocher, Balkon oder Terrasse. 21 Couple Deluxezimmer (40 m2, 1. Stock), 14 Couple Junior Beachfront Suiten (50 m2, Parterre) und 9 Couple Privilege Suiten (40 m2, 2.
Stock) mit Sicht in Richtung Meer oder direkter Strandlage sind nur für Erwachsene reserviert. Die Privilege Suiten haben zusätzlich einen Jacuzzi auf der Terrasse. 21 Family Zimmer (45 m2) im Parterre bieten Platz für bis zu 4 Personen. 14 Family Deluxe Zimmer (50 m2) haben ein zweites, separates Zimmer und Bad für die Kinder. 20 Family Apartments (80 m2, zwei Zimmer verbunden über den Eingangsbereich).
Unterhaltung
Regelmässige Abendunterhaltung, Sega Show.
Gratis-Sport
Windsurfen, Pedalos, Kajaks, Schnorcheln, Glasbodenboot, Laser Segeln, Stand-Up Paddle, Wasserpolo, Wassergymnastik, Yoga, Tai Chi, Familienyoga, Fitnessraum, Beachvolleyball, Tischtennis, Petanque, Tennis (Bälle gegen Gebühr), Brettspiele.
Sport gegen Gebühr
Katamaran, Tauchen (PADI), Kitesurfen in der Nähe, Fahrräder.
Kinder
Kinderclub mit eigenem Boot als Spielplatz betreut die 3- bis 12-jährigen Gäste. Babysitting gegen Gebühr.
ab CHF 127.– / pro Person
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