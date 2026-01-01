Die modern eingerichteten Appartements verfügen über 2- oder 3-Schlafzimmer alle jeweils mit Bad, Dusche, WC, Haarfön, Wohn- und Esszimmer, komplett eingerichtete Küche, Klimaanlage und Deckenventilator in jedem Zimmer, TV, WiFi kostenfrei, Safe, Grill, schmaler Balkon (die Glastüren lassen sich aber ganz öffnen). Gemeinsamer Pool, Sonnenschirme und Liegestühle, Fahrräder gegen Gebühr. Reinigung 2x wöchentlich (ausser sonntags und an Feiertagen).