Seapoint Boutique Hotel
Pointe aux Canonniers
Beschreibung
Einleitung
2 Restaurants, 2 Bars, Lounge, Pool (beheizbar), kleiner Spa, WiFi kostenfrei.
Zimmer
10 Deluxe Beachfront Zimmer (35 m2) im Parterre, 10 Ocean Suiten (43 m2) im ersten Stock, eine Royal Suite (90 m2) sowie eine Coin de Mire Villa mit 2 Schlafzimmern modern, charmant eingerichtet mit mauritischem Flair. Alle Zimmer mit Klimaanlage, TV, Telefon, Minibar, Tee- und Kaffeekocher, Safe, Badezimmer mit Dusche, WC, Haarfön, Balkon oder Terrasse. Die Suiten haben zusätzlich noch eine Badewanne.
Unterhaltung
3x wöchentlich musikalische Unterhaltung.
Gratis-Sport
Kajaks, Stand Up Paddle, Fahrräder, Brettspiele.
Sport gegen Gebühr
Wasserski, Tauchen, Katamaran Ausflüge.
ab CHF 244.– / pro Person
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