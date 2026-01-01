10 Deluxe Beachfront Zimmer (35 m2) im Parterre, 10 Ocean Suiten (43 m2) im ersten Stock, eine Royal Suite (90 m2) sowie eine Coin de Mire Villa mit 2 Schlafzimmern modern, charmant eingerichtet mit mauritischem Flair. Alle Zimmer mit Klimaanlage, TV, Telefon, Minibar, Tee- und Kaffeekocher, Safe, Badezimmer mit Dusche, WC, Haarfön, Balkon oder Terrasse. Die Suiten haben zusätzlich noch eine Badewanne.