90 Tamassa Zimmer (43 m2) verfügen alle über Bad, Dusche, WC, Haarfön, Flachbildfernseher, WiFi kostenfrei, Minibar, Safe, Klimaanlage, Deckenventilator, Tee- und Kaffeekocher, Balkon oder Terrasse mit Sicht in Richtung Garten/Meer. 64 Superior Zimmer und Ocean Superior Zimmer (43 m2). 34 Beach Zimmer (43 m2) liegen direkt am Strand. 8 Tamassa Familienzimmer (59 m2) sind gleich eingerichtet wie die Tamassa Zimmer und verfügen zusätzlich über ein separates Zimmer mit Etagenbett und separatem WC.

Family Suiten (86 m2) bestehend aus zwei Zimmern mit Verbindungstüre. In den Familienzimmern/Family Suiten zusätzlich 20% Reduktion im Santosha Spa sowie 1x Babysitting für max. 6 Stunden pro Aufenthalt.