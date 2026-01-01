Tamassa Bel Ombre
Bel Ombre
Beschreibung
Einleitung
Rezeption, Hauptrestaurant, Restaurant am Strand, Bar, Burger Truck, Lounge mit DJ, Bibliothek, Boutiquen, Fitnesscenter, Santosha Wellnessbereich, vier Pools, WiFi kostenfrei.
Angebot
Santosha Spa mit Ernährungsberatung und personalisiertem Fitnessprogramm.
Zimmer
90 Tamassa Zimmer (43 m2) verfügen alle über Bad, Dusche, WC, Haarfön, Flachbildfernseher, WiFi kostenfrei, Minibar, Safe, Klimaanlage, Deckenventilator, Tee- und Kaffeekocher, Balkon oder Terrasse mit Sicht in Richtung Garten/Meer. 64 Superior Zimmer und Ocean Superior Zimmer (43 m2). 34 Beach Zimmer (43 m2) liegen direkt am Strand. 8 Tamassa Familienzimmer (59 m2) sind gleich eingerichtet wie die Tamassa Zimmer und verfügen zusätzlich über ein separates Zimmer mit Etagenbett und separatem WC.
Family Suiten (86 m2) bestehend aus zwei Zimmern mit Verbindungstüre. In den Familienzimmern/Family Suiten zusätzlich 20% Reduktion im Santosha Spa sowie 1x Babysitting für max. 6 Stunden pro Aufenthalt.
Unterhaltung
Abendunterhaltung, Livebands, Nachtclub, Open-Air Kino.
Gratis-Sport
Windsurfen, Pedalo, Kajak, Segeln, Schnorcheln, Glasbodenboot, Fitnessraum, Beachvolleyball, Tischtennis, Tennis (Bälle gegen Gebühr), Yoga, Aquagym, Fahrradtouren.
Sport gegen Gebühr
Tauchen und Hochseefischen, Golf auf dem 18-Loch Golfplatz in Bel Ombre, Snooker, Billard, Ausflüge mit dem Schnellboot, Wasserski, Mountainbikes.
Kinder
Kinderclub «TamTam» für 3- bis 11-Jährige, Teensclub «Studio 17» für Jugendliche von 12 – 17 Jahren, Babysitting (gegen Gebühr).
ab CHF 88.– / pro Person
Loading map...