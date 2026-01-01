Coin de Mire Attitude
Bain Boeuf
Beschreibung
Einleitung
Hauptrestaurant, mauritisches Restaurant "Kot Nou", Taba-J Snackbar, Bar, 2 Pools, Wellness Lounge, Kinderclub für Kinder von 3 bis 12 Jahren, Babysitting gegen Gebühr, WiFi kostenfrei, Boutique.
Zimmer
78 Superior- (33 m2) und 23 Deluxezimmer (35 m2) mit Dusche, WC, Haarfön, Klimaanlage, Deckenventilator, Minikühlschrank, Safe, Kaffee- und Teekocher, Telefon, TV, Balkon oder Terrasse. 12 grössere Deluxe Familienzimmer (40 m2) und 9 Family Apartments (60 m2) mit separatem Kinderzimmer, ideal für Familien.
Unterhaltung
5x wöchentlich inkl. Themenabende.
Gratis-Sport
Tischtennis, Glasbodenboot, Kajaks, Pedalos, Fitnessraum, Dart, Boccia, Stand-up Paddle.
Sport gegen Gebühr
Fahrräder, hoteleigener Katamaran, Kitesurfen und Tauchen ausserhalb des Hotels.
ab CHF 89.– / pro Person
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