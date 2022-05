Crème de la Crème aller Luxushotels

Noch mehr als 5 Sterne? So etwas gibt es tatsächlich, denn unsere 6 Sterne Hotels auf den Malediven bieten Ihnen höchstes Niveau. Hierzu gehören exklusives Design, hervorragende Serviceangebote, traumhafte kulinarische Köstlichkeiten aus einer exzellenten Küche und unberührte grüne Paradiesinseln. Erleben Sie die Erfahrung eines Robinson Crusoe in Verbindung mit niveauvollem Luxus. Alle 6 Sterne Hotels garantieren Ihnen Ruhe und Erholung. Vergessen Sie Stress und Alltag und begeben Sie sich auf eine Reise, die schöner nicht sein kann. Ihre Füsse werden auf kleinen Inseln im kühlen Sand vergraben und Sie werden auf einer Hängematte im Schatten traumhafter Palmen versinken. Gönnen Sie sich Erholung und Entspannung mit einem packenden Buch oder verbringen Sie die Zeit mit Ihren Lieben in einer privaten Pool-Villa. Lassen Sie sich von einer exklusiven Küche mit internationalen Gerichten verwöhnen. Unsere Reisespezialisten beraten Sie persönlich und kreieren Ihnen ein individuelles Angebot für Luxus Ferien auf den Malediven.