Malediven Reisen ins Inselparadies

Die richtige Insel finden ist nicht immer einfach

Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne weiter

Prüfen Sie bei Planung Ihrer Ferien, was Ihnen wichtig ist. Wollen Sie Tauchgänge unternehmen, über dem Wasser schlafen oder die Aussicht und den Sonnenuntergang geniessen? Taucher, die Tauchferien erleben wollen, sind auf den Malediven mit einem Tauchresort bestens bedient. Sie finden eine optimale Infrastruktur für alle, die die Unterwasserwelt lieben. Wer gerne über dem Wasser schlafen will, wählt eine Insel mit Wasserbungalows. Geniesser von Sonnenuntergängen und weissen Sandstränden wählen Strandbungalows. Familien mit Kindern entscheiden sich für eine Hotelanlage mit Kids Club, Familienbungalows mit mehreren Zimmern und Kinderbetreuung. So kommen Kinder und Erwachsene gleichermassen in den Genuss von Ferien auf den Malediven.

Malediven Hotels in verschiedenen Kategorien

Die Malediven verfügen über eine grosse Zahl unterschiedlicher Hotels, was die Entscheidung für die richtige der vielen Inseln nicht leicht macht. Einerseits gibt es einfache Hotels, die zwar nur wenig Komfort, dafür aber viel Charme mit einem Feeling von Robinson Crusoe bieten. Beliebter sind Mittelklassehotels mit vier Sternen, wo Sie dezenten Luxus zum fairen Preis erwarten können. Allerdings geht der Trend der letzten Jahre immer mehr in Richtung Luxus Ferien auf den Malediven. Nahezu alle neu errichteten Resorts werden für fünf oder mehr Sterne konzipiert. Wir empfehlen Ihnen, die beste Zimmerkategorie in einer günstigen Unterkunft zu buchen, statt einem einfachen Zimmer in einer teuren Hotelanlage. Viele Resorts haben nicht nur Zimmer mit Frühstück, sondern bieten auch Halbpension, Vollpension oder All Inclusive.