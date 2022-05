Aruba Hotels

Sie haben die Wahl: All Inclusive oder ganz nach Ihren Wünschen

Der Begriff ‘All Inclusive’ bedeutet, dass ein Resorthotel im Preis pro Nacht die Unterkunft, drei tägliche Mahlzeiten, Erfrischungsgetränke, die meisten alkoholischen Getränke, Trinkgelder, ein Sport- sowie meist auch ein Unterhaltungsangebot und möglicherweise weitere Dienstleistungen einschliesst. Zahllose Luxushotels auf Aruba nehmen All Inclusive beim Wort und schliessen alles ein, was das Herz eines Touristen begehren könnte: Wassersportarten aller Art, Kids Club, Sundowner Drinks am späten Nachmittag, Ausflüge. Wer aber einfach nur Übernachtung und Frühstück buchen möchte, um über Mittag in einer Strandkneipe fangfrischen Fisch und am Abend ein karibisches Buffet im Restaurant nebenan zu geniessen, hat auch diese Möglichkeit auf Aruba. Ein Hotel, welches Ihnen als Gast alle Varianten offenhält, ist Bucuti Beach Resort & Spa am umwerfenden Eagle Beach. Neben dem puderfeinen Sandstrand stehen verschiedene Swimmingpools und zahlreiche Sportaktivitäten zur Verfügung. Für den kleinen Hunger zwischendrin gibt es leckere Häppchen und kühle Drinks an diversen Bars. Und Hochzeitsreisenden bietet sich sogar die Möglichkeit eines romantischen Abendessens zu zweit am Strand – natürlich mit weissen Servietten und einem kühlen Glas Champagner bei Sonnenuntergang.

Am Morgen eine Runde Golf, am Nachmittag Cocktails am Pool

Badeferien auf Aruba versprechen neben tollen und meist schneeweissen Sandstränden eine grosse Auswahl an luxuriösen Hotels, All Inclusive Resorts und auch einfacheren, kleinen Bungalow Anlagen. Am beeindruckenden Palm Beach und unweit der Inselhauptstadt Oranjestad gelegen, bietet Ihnen das Hotel Riu Palace Aruba beste Voraussetzungen, um einen richtig erholsamen Urlaub zu geniessen. Dieses All Inclusive Hotel zeichnet sich durch eine köstliche und facettenreiche Küche, grosszügige Poolanlagen, einem umfangreichen Aktivitätenangebot und bestem Service aus. Falls Sie zwischendurch einmal eine Runde Golf spielen möchten, bucht Ihnen das Hotel Ihre persönliche Abschlagszeit auf dem nahegelegenen The Links at Divi Aruba Golfplatz ein.

Karneval, Kulinarik und Karibik made in Aruba

Einer der vielen Vorteile einer kleinen Karibikinsel ist die Nähe der Hotels und Resorts zu den Traumstränden. Auf Aruba haben Sie die Auswahl unter vielen Hotels, die auch Zimmerkategorien mit Meerblick bieten. Während Sie am Abend vom leichten Wellenschlag und einer sanften Meeresbrise in den Schlaf gewiegt werden, wachen Sie am Morgen zu einem unvergesslichen Sonnenaufgang über der karibischen See auf. Und nach einem stärkenden Frühstück sind Sie bereit für einen Tag voller Entdeckungen und Begegnungen. Sollten Sie Anfang Jahr auf Aruba sein, erleben Sie vielleicht sogar einen Teil des Aruba Carnival mit. Ausgelassenes Treiben, farbenfrohe Umzüge und lautstarke Paraden symbolisieren die karibische Lebensfreude der Einheimischen. Der hiesige Karneval ist nicht ganz so gross und umfangreich wie jener auf Antigua, aber die «fünfte Jahreszeit» ist aus der Kultur und dem Kalender von Aruba nicht mehr wegzudenken. Unsere Karibik Spezialisten zeigen Ihnen gerne Reisemöglichkeiten auf, wie Sie Aruba auf Ihren Karibik Reisen in das Reiseprogramm einschliessen können.