Beschreibung

Lage Das Mantarays Ningaloo Resort liegt rund 1200 Kilometer nördlich von Perth, direkt am schönen Sandstrand des Sunrise Beach. Das Zentrum von Exmouth liegt 3.5 Kilometer entfernt und den Eingang zum Cape Range Nationalpark erreichen Sie in rund 35 Fahrminuten.

Angebot Zu den Resort Einrichtungen gehören das «Mantaray's» Restaurant, eine Bar, eine Lounge, ein Pool sowie ein Fitnessbereich und alle mit Blick auf den Strand. Zudem profitieren Sie von kostenlosem Wifi und kostenlosen Parkplätzen.