Mantarays Ningaloo Resort
Exmouth
Beschreibung
Lage
Das Mantarays Ningaloo Resort liegt rund 1200 Kilometer nördlich von Perth, direkt am schönen Sandstrand des Sunrise Beach. Das Zentrum von Exmouth liegt 3.5 Kilometer entfernt und den Eingang zum Cape Range Nationalpark erreichen Sie in rund 35 Fahrminuten.
Angebot
Zu den Resort Einrichtungen gehören das «Mantaray's» Restaurant, eine Bar, eine Lounge, ein Pool sowie ein Fitnessbereich und alle mit Blick auf den Strand. Zudem profitieren Sie von kostenlosem Wifi und kostenlosen Parkplätzen.
Zimmer
Die 68 komfortabel eingerichteten Standard-, Superior Zimmer, Bungalows und Apartments mit einem oder zwei Schlafzimmer haben teilweise einen sehr schönen Meerblick und verfügen über einen TV, einen Balkon oder eine Terrasse, einen Kaffee-/Teekocher sowie eine Klimaanlage.
ab CHF 138.– / pro Person
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