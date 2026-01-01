Beschreibung

Einleitung Die Luxus-Unterkunft Sal Salis liegt inmitten schönster Natur am Ningaloo Reef und ist eine der besten Unterkünfte in ganz Australien. Ökotourismus und Umweltschutz liegt den Eigentürmern ganz besonders am Herzen. Aufgrund dessen wurde das Camp mit einer minimalen Auswirkung auf die Umwelt erbaut. Strom wird hauptsächlich durch Sonnenkollektoren erzeugt und es werden ausschliesslich Bio-Produkte aus der Region verwendet.

Lage Rund 70 Kilometer von Exmouth und ungefähr 2 Fahrstunden vom Flughafen entfernt liegt die Luxus-Unterkunft, eingebettet inmitten der Sanddünen im Cape Range Nationalpark. Handy- Empfang oder Internet sucht man hier vergebens. Die totale Abgeschiedenheit ist ein besonderes Merkmal und bietet Ruhe und Erholung.

Angebot Im Hauptgebäude befinden sich eine Lounge, der Speisesaal sowie eine Bibliothek, wo kostenlos Bücher und Unterhaltungsspiele ausgeliehen werden können. Zudem stehen den Gästen gratis Schnorchelausrüstungen und Kajaks zur Verfügung. Gemeinsamkeit wird im Sal Salis gross geschrieben. Die Besitzer legen Wert auf ein gemeinsames Abendessen an langen Tischen. Die Gäste werden dabei von vorzüglichen und frisch zubereiteten Speisen aus lokalen und saisonalen Produkten verwöhnt. Auf der Weinkarte finden Sie renommierte und erstklassige australische Weine. Gegen eine Gebühr können verschiedene Ausflüge und Aktivitäten wie Fischen, Schwimmen mit Walhaien (ca. März bis Oktober) oder Buschwanderungen mit einem naturkundigen Reiseleiter unternommen werden.

Zimmer Die 16 geräumigen Luxus-Zelte wurden auf einer erhöhten Plattform mitten in der Natur errichtet und bieten einen herrlichen Ausblick auf die umliegende Dünenlandschaft oder den Strand. Sämtliche Zimmer sind mit einem eigenen, umweltfreundlichen Bad mit Dusche/Toilette ausgestattet. Föhn und Klimaanlage sind nicht vorhanden und das Wasser ist auf maximal 20 Liter pro Person und Tag beschränkt.

Tipp vom Spezialisten Das Schwimmen/Schnorcheln mit den Walhaien und Buckelwalen ist sehr beliebt und muss zwingend im Voraus gebucht werden.

Hinweise Keine Kinder unter 10 Jahren



Mindestaufenthalt 2 Nächte