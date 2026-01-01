Beschreibung

Einleitung Das Elandra Mission Beach wurde 2008 unter der kreativen Leitung der legendären Grace Jones der Welt vorgestellt und wird nun vom Team des Bedarra Island Resorts geführt. Es ist ein aussergewöhnliches und atemberaubendes Boutique-Resort im Herzen des tropischen Nord-Queensland. Versteckt inmitten von 6 Hektar privatem tropischen Regenwald, versprechen wir Ihnen ein Erlebnis von purem Barfuss-Luxus. Dieser Rückzugsort ist eine Oase der Entspannung, die exklusiv für extravagante Ausflüge und intime Veranstaltungen konzipiert wurde.

Lage Das The Elandra Resort thront majestätisch auf einer atemberaubenden Klippe mit Blick auf das faszinierende, glitzernde Korallenmeer und bietet einen ungehinderten Panoramablick auf die nahe gelegenen Inseln Dunk, Bedarra, Hinchinbrook und die umliegenden Inseln des Great Barrier Reefs. Eingebettet in sechs Hektar privaten tropischen Regenwaldes bietet das Elandra eine genussvolle Flucht in unberührten Luxus.

Angebot Beginnen Sie den Tag mit einem herrlichen tropischen Frühstück mit Espressokaffee und frischen Säften, während Sie die spektakuläre Aussicht vom Restaurant und Pooldeck geniessen. Erleben Sie das fantastische tropische Restaurant mit offener Terrasse und Bar, das Gourmetgerichte mit einer aussergewöhnlichen Auswahl an Weinen und einer atemberaubenden Aussicht bietet. Im hauseigenen Day Spa können Gäste bei einer verjüngenden Massage und Schönheitsbehandlung entspannen. Für Fitnessbegeisterte bietet der Fitnessbereich des Resorts eine Reihe von Annehmlichkeiten, darunter ein Peleton-Laufband und ein stationäres Fahrrad sowie eine Rudermaschine, freie Gewichte und andere Trainingsgeräte oder Sie können auf dem erstklassigen Tennisplatz inmitten der atemberaubenden tropischen Umgebung trainieren.