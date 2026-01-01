Beschreibung

Lage Das Castaways Mission Beach liegt direkt am schönen tropischen 14 Kilometer langen Sandstrand vom Great Barrier Reef und rund 2 Fahrstunden südlich von Cairns.

Angebot Das Hotel verfügt über den «Castaway Beach Bar & Grill», welcher Burger, italienische Speisen und Gourmet Grill Menüs serviert. Gäste können den «Drift Spa», den 25 Meter Pool, den Regenwald Pool, einen Fitnessbereich, kostenloses Wifi und kostenlose Parkplätze nutzen. Ausflüge zum Great Barrier Reef und in den nahegelegenen Regenwald werden angeboten.