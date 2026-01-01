Castaways Resort & Spa
Mission Beach
Beschreibung
Lage
Das Castaways Mission Beach liegt direkt am schönen tropischen 14 Kilometer langen Sandstrand vom Great Barrier Reef und rund 2 Fahrstunden südlich von Cairns.
Angebot
Das Hotel verfügt über den «Castaway Beach Bar & Grill», welcher Burger, italienische Speisen und Gourmet Grill Menüs serviert. Gäste können den «Drift Spa», den 25 Meter Pool, den Regenwald Pool, einen Fitnessbereich, kostenloses Wifi und kostenlose Parkplätze nutzen. Ausflüge zum Great Barrier Reef und in den nahegelegenen Regenwald werden angeboten.
Zimmer
Das Hotel ist in zwei Bereiche unterteilt und verfügt über 47 Zimmer und Apartments in Strandnähe sowie 18 üppig bewachsene Zimmer im Regenwald sowie eine private Strandvilla. Die Apartments verfügen über einen Balkon/Terrasse. Alle sind zweckmässig eingerichtet.
ab CHF 91.– / pro Person
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