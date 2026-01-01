Beschreibung

Lage Das Peppers Beach Club and Spa liegt in Palm Cove, rund 30 Fahrminuten nördlich von Cairns und nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt.

Angebot Zum Hotel gehören drei Pools davon ein Lagunenpool und ein Regenwald Felspool, ein Fitnessbereich, Tennisplätze, ein Spa und kostenloses Wifi. Für das kulinarische Wohl sorgt die «On the Rocks» Pool Bar sowie das «La Mesa» Restaurant.