Peppers Beach Club & Spa
Palm Cove
Beschreibung
Lage
Das Peppers Beach Club and Spa liegt in Palm Cove, rund 30 Fahrminuten nördlich von Cairns und nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt.
Angebot
Zum Hotel gehören drei Pools davon ein Lagunenpool und ein Regenwald Felspool, ein Fitnessbereich, Tennisplätze, ein Spa und kostenloses Wifi. Für das kulinarische Wohl sorgt die «On the Rocks» Pool Bar sowie das «La Mesa» Restaurant.
Zimmer
Die Zimmer sind alle sehr modern eingerichtet und bieten genügend Platz für einen längeren Aufenthalt. Während einige Zimmer einen schönen Ausblick aufs Meer bieten, sind andere inmitten des tropischen Gartens gelegen. Sämtliche Zimmerkategorien verfügen nebst den üblichen Annehmlichkeiten über eine Kochmöglichkeit und zusätzliche Waschmöglichkeit.
ab CHF 158.– / pro Person
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